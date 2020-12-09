Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Особенности и роль предстоящих парламентских выборов обсудили в Усть-Каменогорске

Автор:  
Руслан Шакабаев
9 Декабря 2020, 18:20
Особенности и роль предстоящих парламентских выборов обсудили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие казахстанские ученые и эксперты.

Так, в своем выступлении политолог кандидат политических наук Ерлан Саиров отметил, что с учетом общественного мнения год назад в стране был создан Национальный совет общественного доверия.

«В рамках этого совета по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева был реализован Первый пакет политических реформ. В рамках Первого пакета политических реформ были внесены изменения во все законодательные акты нашей страны. Принят совершенно новый закон о митингах, были внесены изменения в Закон «О политических партиях», также была внесена 30-процентная квота для молодежи и женщин. В Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» внесен новый термин - «парламентская оппозиция». В нашей стране также реализуется проект по повышению социального стандарта населения. За 4 года в стране были построены более 3 тыс. детских садов и более 2 тыс. школ, что повышает индекс развития человека. Эти аспекты, естественно, поднимают дух и социальный и оптимизм общества накануне парламентских выборов. Население ждет, что мы и дальше будем идти по пути развития и прогресса. Курс К. Токаева – это курс на развитие и на общественный прогресс», - подчеркнул. Е. Саиров.

Ректор ВКУ имени С. Аманжолова профессор Толеген Мухтар рассказал о важности регионального аспекта и отметил, что сегодня регионы страны становятся главными действующими лицами.

photo


«Развитие регионов - и есть залог стабильного развития нашего государства», - отметил ректор.

Кроме того, участники круглого стола считают, что важна и роль маслихатов в регионах: если будет повышаться их уровень, то в стране будет стабильность.

«Предстоящие выборы проходят в новых условиях во всех отношениях. Важным моментом является введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках. Это способствуют качественному обновлению депутатского корпуса и усилению роли молодых в принятии решений. Я хочу сказать, что в нашем маслихате из 16 депутатов, 50% - это женщины. И эта работа сейчас активно ведется», - отметила секретарь маслихата района Алтай Лариса Гречушникова.

В ходе встречи ее участники обсудили особенности и роль парламентских выборов, а также анализ стратегий политических партий, выработали рекомендации и предложения по повышению политической культуры граждан страны.

photo


Выборы   Политические реформы   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь