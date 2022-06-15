15 Июня 2022 19:15

Особая миссия: как работают сотрудники медавиации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работу в экстренной медицине невозможно представить без надежной команды, умеющей работать четко, слаженно, грамотно и быстро. Так считают сотрудники Национального координационного центра экстренной медицины. В канун празднования Дня медицинского работника МИА «Казинформ» предлагает ознакомиться с деятельностью службы медицинской авиации.

Как говорят сотрудники Национального координационного центра экстренной медицины, здесь нет текучки кадров — коллектив профессионалов почти тот же, что и одиннадцать лет назад. Возглавляет центр Арман Баянбаев. За прошедшие годы структура учреждения неоднократно менялась — расширялся круг задач и направления деятельности.

Основой центра является медицинский блок под кураторством заместителя председателя правления, врача – анестезиолога-реаниматолога Агзама Жумадилова. На протяжении последних 11 лет заведует медицинским блоком врач высшей категории Назигуль Ырымбаева. Она, как описывают сотрудники, в круглосуточном режиме находится на связи с врачами-координаторами областей, при этом четко и грамотно выстраивает коммуникацию со всеми, сохраняет здоровую атмосферу в коллективе. Старший фельдшер - Фатима Жакенова. Фронт работы у нее большой – контроль и координация медицинского персонала, оснащенности бригад медицинской техникой и лекарственными средствами. В каждой области республики имеются врачи-координаторы - Баян Ногайбекова, Азамат Усенов, Эльмира Орынбаева, Даулет Сарсенгалиев, Рафаиль Халитов, Асембек Халимбетов, Малик Утегулов, Думан Исабаев, Еркен Курманов, Марал Аитимов, Карлыгаш Шадиева, Алмагуль Бейсембинова, Светлана Ким, Нажия Пронина, Жайлау Карабеков.

Работа службы медавиации начинается с небольшой диспетчерской, куда поступают оперативные заявки к экстренным пациентам. Много лет на посту в диспетчерской работают старшие врачи Алла Киялова, Жайсан Жаканова, Любовь Наумкина, Мария Бисимбаева, Арай Жумабаева. Старший врач отвечает за все: от момента получения выписки от врачей- координаторов до возврата бригады к месту дислокации. В команде диспетчеров: Алия Тлепбергенова, Айдынгуль Зияданова, Манчук Еспенова.

Дежурство смен начинается в восемь утра. Каждое утро работниками материального кабинета проводятся предсменные медицинские осмотры: состояние здоровья бригады оценивается строго и в случае любого недомогания работника на выполнение оперативной заявки не допускают.

Оранжевый чемоданчик с лекарствами на вылет собирают Татьяна Чурсина, Роза Шайхина, Наталия Дубицкая, Валентина Маковей. Очень важно ничего не забыть – медицинские специалисты никогда точно не знают, с чем придется столкнуться в полете. На контроле и сроки годности лекарств. Они также выдают необходимую мобильную технику, которую впоследствии используют бригады во время вылета к пациенту.

У врачей медицинской авиации особая миссия: они несут вахту круглосуточно, оперативно вылетая к тяжелым пациентам. Это Ирина Решетник, Борис Сартаев, Ахан Бейсенов, Гуль-Мира Смагулова, Дулат Джантасов, Айдын Нурбеков, Жанна Султанова, Райхан Исмагулова, Алдаберген Оспанов, Шакура Оспанова, Саябек Жолдыбалин, Зауре Имамбаева.

По словам сотрудников центра, в медавиации — высокопрофессиональный средний медперсонал. Фельдшера мобильных бригад Елена Санкевич, Жулдыз Джузбаева, Индира Сеитова, Марат Рахимжанов, Асылбек Токтыбаев, Болат Шарипов, Жасулан Садвакасов, Мадина Садвокасова, Бакыт Жумабаев, Бибигуль Болеубаева, Гульшат Оразалина, Гульден Раева проводят с пациентами больше времени, чем доктора, выполняют все назначения врача, заботятся о пациенте, делают очень большую и крайне важную работу. Обеспечением бригад необходимым перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения в центре занимается Венера Абдрахманова, Бибигуль Жакупова. За порядком в здании центра следят санитарки: Ортыкгуль Турдыкулова, Айгуль Байгабилова, Жулдызай Жумабаева, Лайла Жумалиева во главе с сестрой-хозяйкой Гульнарой Ташмаганбетовой.

В центре поясняют: работа службы медицинской авиации построена на строгом соблюдении принципов медицинской этики, чутком и гуманном отношении сотрудников к пациентам и их родственникам.

В составе центра находится представительство в городе Алматы, за которым закреплены полеты в центральный, южный и западный Казахстан. Директором представительства является Нурдаулет Умирбеков.

В круглосуточном режиме работает Ситуационный центр, где медицинские специалисты проводят мониторинг и анализ критических пациентов, находящихся в отделениях реанимации, проводят дистанционные консультации, которые жизненно необходимы тяжелым пациентам. Возглавляет центр врач – анестезиолог-реаниматолог высшей категории Бахыт Жаркимбеков. На постоянной основе медицинское специалисты НКЦЭМ обучаются международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи в учебно-тренинговом центре, у истоков которого стоит врач-анестезиолог-реаниматолог Гумырбек Агыбаев.Одну из самых значимых позиций в сфере медицинской авиации занимают члены летного экипажа.

«Наша служба — это не только врачи, фельдшеры и пациенты, это медицинское оборудование, средства, компьютерное обеспечение и тысяча других вещей, правильный выбор и грамотная эксплуатация которых жизненно важны для медицинской авиации. У любой организации, функционирующей в режиме 24/7, тыл должен быть невероятно надеежным», - сказали сотрудники НКЦЭМ.