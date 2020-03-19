Основы развития страны были заложены Первым Президентом – Абельгази Кусаинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика – это базис, развитие государства всецело зависит от развития экономики. Такое мнение выразил экс-председатель Федерации профсоюзов, общественный деятель Абельгази Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После распада Союза и десятилетнего кризиса все было развалено, в том числе человеческие ресурсы, банкротство предприятий, безработица. Люди меняли свои профессии, затем, начиная с 2000 года, первые десять лет очень активно поднималась экономика. Цифры известны, подъем благосостояния налицо. Построены целые города, к примеру, если в столице раньше проживало 300 тысяч населения, сейчас насчитывается миллион», - рассказал Абельгази Кусаинов.

По его словам, экономический подъем позволил в дальнейшем осуществлять те программы, которые разрабатывались и претворялись в жизнь, в том числе программа индустриализации.

«Мы никогда не имели транспортного машиностроения, а сегодня есть немало заводов в этой сфере. Много лет работал в транспортной инфраструктуре. Могу сказать, что построено более двух тысяч км 4-полосных автобанов. Это безопасные дороги. Для Казахстана очень актуальная проблема. Ибо грузоперевозки именно то, что обогащает государство. Дороги удобны как для предпринимателей, так и для населения. Развитие транспортной инфраструктуры, которое позволило удешевить тарифы, сократить время перевозок , дало мультипликативный эффект, возможность развития всей экономики», - пояснил общественный деятель.

Он также отметил, что у других государств были взяты хорошие примеры. К примеру, создание нефтяного фонда – это норвежский опыт.

«Мы прошли два кризиса, третий мировой кризис порожден коронавирусом – это коллапс в экономике во многих странах. Те резервы, которые были скоплены, дают возможность проходить через эти трудности. Основы развития страны были заложены Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Это надо признавать, это факт. Сегодня по-разному говорят, но во всем должна быть объективность. Воспитание молодых кадров, программа «Болашак», открытие всех границ, переговорные процессы, заключение соглашений – все это было направлено на подготовку кадров новой генерации. Нужно отметить, что Президент Касым-Жомарт Токаев ведет в этом направлении достойную политику, вовлекает молодежь во все структуры», - подчеркнул экс-председатель Федерации профсоюзов.

Абельгази Кусаинов также рассказал о том, что система управления государством не может поменяться в течение одного года, так как это очень сложный, многотрудный процесс.

«Произведены точечные изменения кадров, пришла молодежь. Но, тем не менее, чтобы молодежь была вовлечена во многие органы управления в стране, нужно значительно дольше времени. Главное - делается ставка на молодежь, и это очень правильно. Молодежь сегодня грамотная, многие из молодых закончили престижные мировые вузы. Теперь нужна практика. Учеба продолжается на протяжении длительного времени. Только по программе «Болашак» обучилось более 10 тысяч молодых людей. Они тоже в разное время приходили к власти. Основная масса зарекомендовала себя неплохо.

Молодежь вовлекается в широкие слои и стоит отметить, к примеру волонтерское движение, которому Президент уделяет много внимания. Сегодня они делают реальные дела, обслуживают социально уязвимые слои населения, прекрасно показывают себя во многих сферах. И в этом мы можем убедиться, увидев в СМИ различные мероприятия, проводимые волонтерами. Думаю, что в этом плане страна на правильном пути», - отметил экс-председатель Федерации профсоюзов, общественный деятель Абельгази Кусаинов.