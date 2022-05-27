27 Мая 2022 14:13

Основным переносчиком вируса оспы обезьян могут быть грызуны - российский ученый

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Основным резервуаром-переносчиком вируса оспы обезьян могут быть не приматы, а грызуны. Такую версию выдвинул директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью российскому телеканалу «Россия-1», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», - заявил А. Гинцбург.

Он также предположил, что возможно возникновение вариантов вируса оспы обезьян с повышенной вирулентностью в случае его массовой передачи от человека к человеку.

«Если она (прим., оспа обезьян) начнет массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. И это будет уже в эпидемиологическом и в клиническом плане очень опасно», - сказал он.

В минувший четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию незначительны. Несмотря на это рекомендовано соблюдать правила гигиены и соответствующие меры предосторожности: чаще мыть руки, надевать маску в общественных местах, особенно в странах, где это заболевание выявлено.

По данным телеканала, сотрудники российского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к изучению вируса обезьяньей оспы с целью определить, связано ли его необычное распространение с мутациями патогена.