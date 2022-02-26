Основные замечания по состоянию автодорог зимой озвучили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Инженер отдела контроля качества и ведомственной экспертизы областного филиала Национального Центра качества дорожных активов Игорь Стефан и руководитель проектного офиса «AQMOLA – ADALDYQ ALANY» Самира Тайтенова проверили качество содержания и состояние автодорог республиканского значения в направлениях «Кокшетау-Щучинск» и «Кокшетау-Омск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного филиала Национального Центра качества дорожных активов, в зимний период проводится усиленный контроль за качеством содержания автомобильных дорог. С начала года было проведено 18 инспекционных выездов на разные участки автодорог.

«В начале недели на территории региона были затяжные метели, обильный снег, сильный ветер. Из-за таких неблагоприятных погодных условий на 11 участках автодорог республиканского значения и 17 областного значения было ограничено движение для всех видов автотранспорта. Всего на дорогах насчитывается 227 снегозаносимых участков. Для очистки автомобильных дорог от снега и их содержания в зимний период задействовано 170 единиц спецтехники, 11 дорожно-эксплуатационных и один лесопосадочный участок с общей численностью сотрудников 516 человек. За качеством работы подрядных организации строго следит областной филиал Национального Центра качества дорожных активов», - поделился пресс-секретарь ведомства Аслан Абуталипов.

Инженеры филиала с начала года, согласно плану, регулярно совершали инспекционные выезды в Атбасарский, Бурабайский, Зерендинский, Целиноградский районы, где выявили 64 нарушения.

«Основные замечания, которые выявляются в ходе проверок: снежные отложения на дорогах, гололедные явления и неправильная очистка проезжей части, отсутствие или деформация дорожных знаков. Особого внимания требуют снегозаносимые участки, там работы должны проводиться своевременно. Сегодня мы совершили инспекционный выезд на автодороги республиканского значения, выявили ряд замечаний, все были зафиксированы. Будут составлены акты и предписания, которые направим в подрядные организации в определенный срок. Если же они не устранят, то мы направим предписания в областной департамент полиции для принятия мер административного характера», - рассказал И. Стефан.

Одно из важных направлений в работе дорожников – своевременное информирование населения о погодных условиях и рекомендации автомобилистам.

«В рамках проектной деятельности «AQMOLA – ADALDYQ ALANY» и специальных мониторинговых групп проводится мониторинговая работа совместно с экспертами в сфере автомобильных дорог. В зимний период смотрим, как идет содержание дорог, очистка от снежных заносов. Общественностью проводятся выездные мероприятия, мониторинг социальных сетей по наличию обращений и жалоб жителей. Все отрабатывается совместно со специалистами филиала Наццентра качества дорожных активов», - поделилась С. Тайтенова.

И. Стефан акцентировал свое внимание на важности соблюдения всех нормативно-правовых требований по содержанию автодорог в зимний период, чтобы не допустить разрушения и деформации асфальтобетонного покрытия. В целом же, специалисты продолжают проводить комплексную работу по обеспечению качества автомобильных дорог зимой.