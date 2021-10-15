Основные задачи нацпроекта по развитию предпринимательства назвали в МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством национальной экономики совместно с государственными органами (МТСЗН, МТИ, АЗРК, МКС) разработан Национальный проект по развитию предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Миннацэкономики, национальный проект сконцентрирован на решении 10 задач по 4 ключевым направлениям:

• повышение предпринимательской активности;

• акселерация роста предпринимателей;

• формирование новых ниш;

• комплексное развитие конкуренции.

В рамках первого направления предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности, в т.ч. на селе. Он включает в себя меры по созданию условий для открытия собственного дела, развитию навыков под потребности предпринимателей, в том числе через организацию субсидируемых рабочих мест.

Для наращивания бизнес-компетенций среди населения будет предоставлена возможность обучения предпринимательским навыкам. Эта мера охватит 150 тысяч безработных и непродуктивно самозанятых.

Количество субъектов предпринимательства, получивших нефинансовые меры поддержки составит 637 940 ед. Также будут созданы 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе постоянные – 335,1 тыс., временные - 660,2 тыс.

По второму направлению, предполагающему акселерацию роста предпринимателей планируется масштабное снижение административной нагрузки на предпринимателей.

До 2025 года будет проведен пересмотр всех инструментов госрегулирования (требования, разрешения, отчетность, госконтроль). Также будет обеспечена интеграция отчетности с системой проверок госорганов.

Доступность госуслуг для бизнеса будет реализована путем объединения информационных систем госорганов с Порталом «Правительство для бизнеса».

Реализация всех запланированных мер позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать мощный импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

Для расширения возможностей для роста и развития предпринимателей продолжится активная государственная поддержка бизнеса.

При этом финансовая поддержка будет предоставляться с учетом категории бизнеса и его потребностей. Для субъектов микробизнеса будет представлена финансовая поддержка в виде микрокредитов и грантов.

Свыше 8,6 тыс. граждан получат доступ к микрокредитам на цели открытия и развития собственного дела. Более 50 тыс. молодых предпринимателей получат доступ к грантам для реализации новых бизнес-идей. 50 тыс. граждан из социально уязвимых групп населения смогут получить гранты для раскрытия своего предпринимательского потенциала.

Для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны такие меры финансового стимулирования как предоставление субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

Продолжится работа по формированию национальной товаропроводящей сети.

К 2025 году будут созданы 24 ОРЦ, специализированных на распределении, торговле и хранении; создание/модернизация 5 центров трансграничной торговли; а также модернизация 103 торговых объектов в стационарный формат.

В рамках третьего направления по формированию новых ниш предусмотрен ряд мер, направленных на создание благоприятных условий для развития туризма.

В целях раскрытия туристического потенциала страны будут реализованы 1000 инвестиционных проектов, (в т.ч. места размещения, туристские комплексы, тематические парки, визит-центры) обеспечено развитие сети придорожного сервиса.

В результате к 2025 году объем отрасли туризма в ВВП вырастет в 1,5 раза (к показателям 2019 года), объем частных инвестиций в отрасль - более чем в 3 раза. Внутренний туристский поток увеличится с 4,5 до 8 млн чел, количество въездных туристов - с 1 до 3 млн чел. (к показателям 2019 года).

Экспорт услуг по классификации «поездки» вырастет в 6,5 раза до 3 млрд долларов США.

Также планируется оцифровать до 95% деятельность гидов и экскурсоводов, увеличить охват покрытием мобильной связью туристских маршрутов в 1,8 раз, обеспечить охват 95% мест размещения информационной системой E- QONAQ.

Комплексное развитие конкуренции будет обеспечено посредством реализации трех задач.

1. Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики через устранения искажения ценообразования.

Данная задача включает в себя меры по увеличению объемов реализации электрической энергии на конкурентных централизованных торгах, отмене дифференциации тарифов на электроснабжение и внедрению онлайн – платформы (marketplace) для смены поставщика электрической энергии.

В результате будет обеспечено увеличение доли реализации электрической энергии на централизованных торгах от общего объема реализации до 30%, а также поэтапное сокращение разницы и отмена дифференциации тарифов между группами потребителей на услуги электроснабжения. Это позволит сократить ежегодные расходы для бюджета до 20 млрд тг, для МСБ – до 31 млрд тг.

Кроме того, предусмотрено увеличение удельного веса потребителей, перешедших к альтернативным поставщикам электрической энергии в 10 раз.

2. Развитие биржевой торговли в рамках обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования.

Вторая задача будет реализована посредством увеличения объемов биржевых торгов, регистрации не менее 50% внебиржевых сделок, формирования прозрачных биржевых котировок, а также регламентации порядка биржевой торговли.

К 2025 году биржевой торговлей будут охвачены рынки бензина, дизельного топлива, авиакеросина, битума, сжиженного нефтяного газа.

3. Разгосударствление экономики.

Также предусматривается упразднение и реорганизация 20 монопольных операторов. К 2025 г. количество единых операторов сократится в 1,6 раза до 30 ед.

Комплексное развитие конкуренции позволит сократить долю государства в экономике до 14% к 2025 году.

Общий объем финансирования национального проекта составляет 8,5 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге. Также будет привлечено 7,3 трлн тенге частных инвестиций.

Национальный проект сфокусирован на развитии малого бизнеса в целях повышения продуктивной занятости; укреплении среднего бизнеса - драйвера диверсификации отраслей экономики; комплексном развитии конкуренции для создания равных условий для субъектов предпринимательства.

По результатам реализации Национального проекта будут достигнуты следующие стратегические показатели:

- увеличение доли МСП в ВВП до 35%;

- создание 995,3 тыс. рабочих мест;

- снижение доли государства в экономике до 14%.

Национальный проект сформирован в реализацию Национального плана развития Казахстана до 2025 года и Дорожной карты Предвыборной программы партии «Nur Otan».