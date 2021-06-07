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    16:10, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Основные задачи Нацпроекта по развитию конкуренции назвал Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий экономический эффект от реализации Нацпроекта по развитию конкуренции за 5 лет составит более 6,3 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Указа Агентством разрабатывается и будет принят Национальный проект по развитию конкуренции. Отличительная особенность национальных проектов – это механизм их реализации. Достижение целей и задач, установленных национальными проектами, планируется осуществлять в соответствии с принципами проектного управления. Это подразумевает, в том числе, включение четких, конкретных целей и задач, наличие KPI с учетом достаточных ресурсов, а также обязательная персональная ответственность», - рассказал в ходе международного круглого стола Серик Жумангарин.

    По его словам, Агентство сегодня также сосредоточено на защите и развитии конкуренции, расширении возможностей и стимулов для занятия предпринимательской деятельностью.

    Как он уточнил, Нацпроект включает в себя три задачи:

    - развитие биржевой торговли в рамках обеспечения доступа к «ключевой мощности» и устранения искажения ценообразования;

    - обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики;

    - разгосударствление.

    «Общий экономический эффект от реализации Нацпроекта за 5 лет составит более 6,3 млрд долларов. Основными благополучателями Нацпроекта являются субъекты предпринимательства, а также потребители. В Нацпроекте определены ключевые проекты, определяющие формат дальнейшего разрешения искажающих конкуренцию факторов, в рамках реализации государственной политики по развитию конкуренции в стране, тем самым определены основное видение, бенчмарк», - отметил председатель Агентства.

    Напомним, в режиме онлайн состоялся международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан.



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    Серик Жумангарин Другие государственные органы Экономика
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