Основные задачи для достижения углеродной нейтральности озвучил Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные задачи для достижения углеродной нейтральности озвучил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики, оказывающие влияние на национальные выбросы.

Промышленная политика должна учитывать необходимость выполнения Казахстаном международных обязательств по снижению выбросов.

Реализация мер повышения энергоэффективности и энергосбережения в Казахстане должна быть привязана к достижению индикаторов, разработанных в Доктрине», - сказал министр во время международной конференции.

Также Сериккали Брекешев отметил, что необходимо усилить политику замещения первичных ресурсов вторичными, что способно привести к значительному снижению энергоемкости ВВП так называемая циркулярная экономика.

«Автомобильный транспорт нуждается в более ясных планах по развитию соответствующей инфраструктуры «зеленого» транспорта и в сильных программных мерах государственной поддержки. Необходимо снижать теплопотери на 30-50% в существующем жилом фонде путем термомодернизации, новые здания (жилые, общественные) должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ», - считает глава ведомства.

В растениеводстве нужно ускорить переход к органическим методам земледелия.

«Мировой спрос на органическую продукцию растет, несмотря на высокую цену в сравнении с выращенной традиционным способом. Необходимо оказывать господдержку в области экспорта органической продукции. Увеличение поголовья скота и птиц требует принятия мер по широкому распространению биогазовых установок для переработки отходов животноводства», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в столице представлен проект Доктрины углеродной нейтральности до 2060 года.

Напомним, сегодня в Нур-Султане начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии принимают участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества.