Основные версии произошедшего в корпорации «Казахмыс» назвали в прокуратуре

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Карагандинской области сделала заявление по поводу трагического инцидента в здании корпорации «Казахмыс» в Жезказгане 21 января, передает МИА «Казинформ».

«21 января в здании ТОО «Корпорация Казахмыс» в кабинете генерального директора ГОК «Корпорация Казахмыс» Минигулова А.М. произошел конфликт между последним и председателем профсоюза «Кәсіпқорған» ТОО «Корпорация Казахмыс» Тажбеновым Т.А.

Работниками Корпорации на место конфликта была вызвана скорая помощь и полиция.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили труп Тажбенова Т.А., а также с ножевыми ранениями - Минигулова А.М. и Тембаева С.А. (начальника отдела ТОО «Корпорация Казахмыс»). Им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает прокуратура, по данному факту начаты два досудебных расследования: первое в связи с покушением на убийство, второе по факту доведения до самоубийства.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что Тажбенов Т.А. пронес в кабинет генерального директора ТОО «Корпорация Казахмыс» гладкоствольное ружье (зарегистрированное за Тажбеновым Т.А) и произвел из него один выстрел, от которого никто не пострадал. Факт проноса ружья Тажбеновым Т.А. установлен просмотром видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а также обнаруженными на месте происшествия и при нем вещественными доказательствами», - информирует прокуратура области.

После выстрела, со слов очевидцев, участники конфликта - Минигулов А.М., Тембаев С.А. и Тажбенов Т.А. получили ножевые ранения.

По факту смерти Тажбенова Т.А. органами следствия проверяются две версии – его убийство либо доведение до самоубийства.

Аналогично, по факту получения ножевых ранений Минигуловым А.М. и Тембаевым С.А. расследуется версия покушения на убийство.

В настоящее время органами полиции проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, исследуются вещественные доказательства и изъятые видеозаписи.

Представителям погибшего Тажбенова Т.А. органами следствия разъяснены их права в качестве потерпевших, в том числе право на ознакомление с ходом расследования и соответствующими материалами.

«Необходимо отметить, что следствие находится на начальной стадии и окончательные выводы делать о том, кто, кому, как и чем наносил телесные повреждения рано. Роль каждого участника конфликта будет определена после комплекса следственно-оперативных мероприятий и на основании заключений экспертов», - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим, прокуратура региона просит население руководствоваться официальной информацией и исключить распространение неподтвержденных данных.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Карагандинской области и начальника Департамента полиции области.