Основные вехи независимости Казахстана представлены на фотовыставке в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Китайском молодежном центре международных обменов состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Гостями мероприятия стали представители центральных государственных органов, академических кругов, научно-исследовательских структур и СМИ Китая.
Временный поверенный в делах РК в КНР Мурат Мукушев в своем выступлении отметил, что в фотовыставке представлены фотографии, отражающие историю страны за годы её независимости, историческую роль Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении государства, текущие реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, вклад Казахстана в решение международных проблем в том числе в сферах устойчивого развития, межнационального и межконфессионального согласия, укрепления безопасности.
Заместитель председателя Китайского молодежного центра международных обменов Чжан Хуа подчеркнул, что фотовыставка вызывает особый интерес у китайской аудитории, так как в представленных фотографиях максимально отражается история становления дружественного соседа Китая - независимого Казахстана.
Фотографии вызывают живые искренние эмоции, передают настроение и атмосферу важных исторических моментов в жизни нашей страны, переживающей динамичные преобразования.
Фотовыставка продлится до 20 декабря т.г.
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