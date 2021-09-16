Основные угрозы биобезопасности назвали в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов представил законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Биологическая безопасность – одна из составных частей национальной безопасности страны. В последнее десятилетие увеличивается число и разнообразие вспышек инфекционных заболеваний, в том числе, впервые выявленных в конце XX века, которые требуют новые формы регулирования.

Основными угрозами биобезопасности являются ЧС, воздействующие на потенциально опасные биообъекты; выявление особо опасного инфекционного заболевания; рост уровня заболеваемости и смертности от инфекций; нарушение требований по обращению с ПБА; акты терроризма и (или) диверсии; устойчивость ПБА к воздействию лекарственных, химических и биологических средств; дефицит квалифицированных кадров; неконтролируемая миграция населения и животных и другие», - рассказал во время презентации законопроекта в Мажилисе Ерлан Киясов.

По его словам, в действующем регулировании существует ряд проблем, не позволяющим обеспечить биобезопасность граждан на должном уровне, к которым относятся

отсутствие стратегического планирования;

отсутствие единого учета данных, их анализа и оценки рисков;

неэффективная разрешительная система;

неэффективный госконтроль;

низкая ответственность;

слабая обеспеченность лабораторной базы;

дефицит квалифицированных специалистов;

разрозненность госорганов, регулирующих обращение патогенных биологических агентов.

Сегодня биобезопасность, как представил Ерлан Киясов, регулируется в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (МЗ), в области ветеринарии, карантина растений (МСХ), и науки (МОН), деятельность которых не координируется, а также отсутствует взаимодействие в рамках данного госрегулирования.

«При этом биобезопасность в зависимости от масштаба биоугроз, процесса обращения патогенных биоагентов, а также подведомственности субъектов по их обращению, относится также к компетенции органа национальной безопасности, уполномоченных органов в области обороны, экспортного контроля, охраны окружающей среды, гражданской защиты и внутренних дел. Данные госорганы уже сегодня осуществляют регулирование своих подведомственных лабораторий», - добавил вице-министр здравоохранения.

Отметим, что законопроект содержит в себе нормы, направленные на систематизацию биобезопасности, а также на своевременное реагирование на биоугрозы. Структура основного законопроекта состоит из восьми глав и 32 статей.