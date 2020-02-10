Основные торжества в честь 175-летия Абая в Семее пройдут в новом спорткомплексе – Ермак Салимов
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее основные торжества по празднованию 175-летия Абая пройдут в новом многофункциональном культурно-спортивном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее основные торжества по празднованию 175-летия Абая пройдут в новом многофункциональном культурно-спортивном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На отчетной встрече с населением аким города Ермак Салимов напомнил, что в декабре прошлого года в новом микрорайоне Карагайлы был сдан в эксплуатацию современный культурно-спортивный комплекс на 5 тысяч мест.
«Эта арена будет основной площадкой во время проведения мероприятий по празднованию юбилея Великого Абая», - отметил Ермак Салимов.
При этом аким добавил, что многофункциональный культурно-спортивный комплекс был передан в доверительное управление одной из компании без права приватизации.
Напомним , что в комплексе имеются олимпийский бассейн и оздоровительный бассейн на 55 человек, а также множество культурных и спортивных сооружений, способных вместить одновременно 120 человек. Общая площадь спортивного сооружения составляет 33,8 тысячи квадратных метров. Строительство крупного комплекса осуществила компания из Семея - ТОО «Фирма Азия». Общая стоимость проекта - 26 миллиардов тенге.
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