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Основные риски для экономики Казахстана озвучили в МВФ

Автор:  
Анеля Касымова
5 Октября 2022, 17:10
Основные риски для экономики Казахстана озвучили в МВФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Международном валютном фонде (МВФ) отмечают снижение темпов роста экономики Казахстана. При этом в МВФ признали, что показатели лучше ожидаемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы беспокоились о множественных потенциальных факторах влияния ситуации в Украине и санкций против России, однако пока ситуация не такая сложная и серьезная. Темпы роста, конечно, снизились, мы сейчас прогнозируем темпы роста в 2022 году примерно на уровне 2,5 - 2,8% - это наш текущий прогноз. Анализ будет уточнен в свете новых поступивших данных. Возможно, что этот диапазон будет повышен», - сообщил на пресс-конференции глава миссии МВФ по Казахстану, руководитель отдела стран Центральной Азии в департаменте МВФ по Ближнему востоку и Центральной Азии Николя Бланше.

В МВФ ожидают, что темпы роста экономики Казахстана восстановятся в следующем году и стабилизируются в среднесрочной перспективе на уровне 3,5% в ближайшие годы. При этом, как отметил Николя Бланше, есть определенные риски в рамках этого базового сценария.

Основной риск заключается в потенциальном ухудшении последствий ситуации в Украине и санкций против России, что может привести к более низким темпам роста и повышению темпов инфляции.

«Происходят дальнейшие перебои с логистическими цепочками, например, поставок продуктов питания из России, это может привести к еще большей инфляции. Это фактор, вызывающий обеспокоенность, потому что он может привести к социальной напряженности или недовольству. Есть риски с точки зрения внешней ситуацией, связанные как с экспортом нефти, так и уязвимостью ключевых нефтепроводов, по которым экспортируется казахстанская нефть через российскую территорию. Это «Транснефть» и КТК. Также могут оказать влияние внешние международные события, которые влияют на все страны мира, в том числе и на Казахстан», - пояснил глава миссии МВФ по Казахстану.

Есть, по словам спикера, и положительные риски повышения показателей в случае роста цен на сырьевые товары, что как раз обеспечивает устойчивость экономики.

Ранее глава миссии МВФ по РК прокомментировал в озможность попадания Казахстана под вторичные санкции.

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