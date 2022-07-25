25 Июля 2022 15:29

Основные работы по строительству БАКАД планируют завершить до конца 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках инспектирования дорожных объектов строительства республиканского значения вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Идырысов посетил Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Общая протяженность автодороги составляет 66 км. Реализацию проекта БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум.

«В первую очередь, целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан. В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности. Своевременное и качественное выполнение работ на особом контроле нашего министерства», - отметил вице-министр.

На строительной площадке задействовано 1652 рабочего персонала и 541 единица техники.

Земляные работы выполнены на протяжении 51 км, уложено 52 км нижнего слоя и 10 км верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона. Его применение обусловлено высокими эксплуатационными характеристиками и износостойкостью. В мировой практике его используют на дорогах с интенсивным движением в качестве прочного дорожного покрытия. Вместе с тем ЩМА доказал свою эффективность против колейности, особенно в жаркий летний сезон.

Помимо этого, на 96 % выполнены работы по возведению мостов.

Алмаз Идырысов отметил важность поддержания высокого темпа строительства, чтобы завершить основные работы до конца текущего года.

На всем протяжении кольцевой дороги будет применена система динамического взвешивания (WIM). Данная технология позволит измерить вес и габариты транспорта без необходимости полной остановки. Принимая во внимание, что основными пользователями БАКАД будут большегрузные транзитные транспортные средства, внедрение автоматизированной системы измерения позволит значительно увеличить срок эксплуатации автодороги.

Хотелось бы отметить, что по расчетам специалистов строительство большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку. В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год.