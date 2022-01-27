Основные проблемы в среднем образовании назвала Шолпан Каринова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова назвала основные проблемы в сфере среднего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными проблемами образования на сегодняшний день являются: некоторые учителя не работают по своей специальности, нехватка учителей в малокомплектных школах и недостаточная работа по поддержке в части методических кабинетов. С учетом вышеизложенных, будет проводиться соответствующая работа», - рассказала Шолпан Каринова в ходе расширенного заседания коллегии МОН РК.

«Во-первых, предусмотрено рассмотрение квалификационных требований учителей и методистов. Во-вторых, будут обновлены все курсовые программы, связанные с пересмотром основных программ обучения учителей на уровне высшего образования, профессионально-технического уровня. Также будет налажено регулирование задач по национальной системе тестирования учителей при прохождении аттестации», - отметила первый вице-министр.

Она также проинформировала, что по поручению Президента страны ведомством будет проведена работа по направлению качественных педагогов в регионы, где отмечается дефицит учителей и разрыв в качестве образования, в том числе будет проводится работа по направлению и лучших выпускников вузов.

«По каждому предмету будут созданы предметные сообщества, где сильные учителя поделятся своим опытом, будет проведена работа по поддержке методов обучения учителей. Продолжится работа с учителями, которые готовят одаренных детей», - отметила Шолпан Каринова.

Ранее в министерстве образования и науки сообщили, что в Казахстане планируют создать единую базу очередности в детские сады.