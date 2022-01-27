+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Основные проблемы в среднем образовании назвала Шолпан Каринова

27 Января 2022 12:30
Поделиться:
Основные проблемы в среднем образовании назвала Шолпан Каринова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова назвала основные проблемы в сфере среднего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как финансируются научные исследования и труд отечественных ученых
Два детских дома закрыли в Казахстане В проведении школьных и районных олимпиад не обеспечена прозрачность - Минобразования Повышение стипендии: сколько будут получать студенты и магистранты с 1 сентября

«Основными проблемами образования на сегодняшний день являются: некоторые учителя не работают по своей специальности, нехватка учителей в малокомплектных школах и недостаточная работа по поддержке в части методических кабинетов. С учетом вышеизложенных, будет проводиться соответствующая работа», - рассказала Шолпан Каринова в ходе расширенного заседания коллегии МОН РК.

«Во-первых, предусмотрено рассмотрение квалификационных требований учителей и методистов. Во-вторых, будут обновлены все курсовые программы, связанные с пересмотром основных программ обучения учителей на уровне высшего образования, профессионально-технического уровня. Также будет налажено регулирование задач по национальной системе тестирования учителей при прохождении аттестации», - отметила первый вице-министр.

Она также проинформировала, что по поручению Президента страны ведомством будет проведена работа по направлению качественных педагогов в регионы, где отмечается дефицит учителей и разрыв в качестве образования, в том числе будет проводится работа по направлению и лучших выпускников вузов.

«По каждому предмету будут созданы предметные сообщества, где сильные учителя поделятся своим опытом, будет проведена работа по поддержке методов обучения учителей. Продолжится работа с учителями, которые готовят одаренных детей», - отметила Шолпан Каринова.

Ранее в министерстве образования и науки сообщили, что в Казахстане планируют создать единую базу очередности в детские сады.

Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #МОН  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Как финансируются научные исследования и труд отечественных ученых
Два детских дома закрыли в Казахстане
В проведении школьных и районных олимпиад не обеспечена прозрачность - Минобразования
Повышение стипендии: сколько будут получать студенты и магистранты с 1 сентября
Популярное
1 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
2 Еще одного мародера задержали в Алматы
3 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Читайте также
Объем госзаказа для обучения в колледжах увеличат в Казахстане
Как финансируются научные исследования и труд отечественных ученых
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив