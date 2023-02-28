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Основные проблемы пайщиков назвали в прокуратуре СКО

28 Февраля 2023, 14:14
Основные проблемы пайщиков назвали в прокуратуре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила 70 проблемных предприятий, в состав которых входят свыше 41 тысячи пайщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, прокуроры провели ревизию земельного фонда области на предмет установления точной площади паевой земли, количества пайщиков. Определили круг основных проблем. Среди них незаконный залог и утеря условных земельных долей, воспрепятствование в выходе из состава предприятия, невыплата паевых дивидендов.

«Вскрыты устойчивые схемы по заложению условных земельных долей по кредитным договорам без фактического согласия пайщиков. Прокурор области Багбан Таймбетов выезжал в районы, встречался с пайщиками проблемных предприятий. Внесено 28 исков в интересах защиты их прав», - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура области инициировала проект «Защити свои права на пай». Основная его цель - защита прав и интересов обладателей условных земельных долей.


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