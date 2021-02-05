Основные проблемы цифровизации в сфере образования назвал Рустем Бигари

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О проблемах цифровизации в сфере образования, с которыми столкнулись во всем мире, в ходе международного форума «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность», который проходит в Алматы, рассказал вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам вице-министра, пандемия коронавируса значительно повлияла на сферу образования во всем мире, в том числе и Казахстана.

«Помимо уже известных всем проблем, с которыми столкнулись все страны, это, во-первых, проблемы инфраструктуры в сфере образования, к которой практический ни одна страна не была готова. Мир не был готов к тем вызовам, которые у нас появились год назад. Даже в Нью-Йорке 20% жителей не имеют доступа к качественному интернету. Это проблема есть и у нас. Вторая проблема - это цифровая грамотность. Казахстан также столкнулся с проблемой необходимости наращивать и развивать цифровые навыки. Это касается не только учителей и детей, но и самих родителей. На это ушло много времени, и это два основных тренда, которые связаны непосредственно с образованием. Мы также видим и другую часть, которую необходимо уже трансформировать в системе образования. Это те данные, которые появляются за счет дистанционных систем обучения», - сказал он.

По словам спикера, на диалоговой площадке цифрового форума участники стран Евразийского экономического союза поделились опытом, как можно найти пути повышения уровня знаний детей.

«На сегодня за счет цифровизации усовершенствуется вся система обучения. Уровень знаний можно не только контролировать, его можно диагностировать. К примеру, если предмет или тема урока хорошо «не заходит» и не осваивается детьми, в таком случае сам учебный материал, возможно, не подготовлен качественно. И тогда есть возможность не переиздавать учебник, а поменять его в образовательной платформе. Тем самым повысить качество учебного материала», - отметил вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Напомним, в Алматы проходит международный форум «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

В своем видеообращении Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане.

На сегодня 99% населения Казахстана охвачено Интернетом. Также свыше 15 миллионов человек являются пользователями беспроводного Интернета.

Фото: nege.kz