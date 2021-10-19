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Основные признаки финансовых пирамид перечислили в Генпрокуратуре

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Октября 2021, 15:17
Основные признаки финансовых пирамид перечислили в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов перечислил основные признаки финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для раннего пресечения фактов незаконных финансовых операций Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) 12 мая 2020 года утверждена Типология по финансовым пирамидам, их критерии подозрительности и схемы функционирования. Основными критериями определены 16 признаков (не обосновано высокий доход от вложенных средств, выплата бонусов за каждого нового участника, заключение договоров приобретения движимого и недвижимого имущества у физических лиц, с выплатой на первоначальном этапе от 5% до 30% от стоимости имущества и т.д.)», - написал Гизат Нурдаулетов в ответ на депутатский запрос.

Согласно Типологии, субъекты финансового мониторинга обязаны проверять своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях в АФМ, которое осуществляет их сбор, обработку и проводит по ним анализ.

«В случае подтверждения признаков финансовой пирамиды и причастности к ним определенных физических и юридических лиц, АФМ направляет информацию в правоохранительные органы и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру. На сегодня АФМ в правоохранительные органы направило 33 инициативных материала на 21 тыс. вкладчиков, которыми вложено порядка 4,9 млрд тенге, из них 13 информаций о наличии признаков финансовой пирамиды (10,6 тыс. вкладчиков на 3,6 млрд тенге) подтвердились, начаты досудебные расследования», - заключил генпрокурор.

Генпрокуратура   Мажилис   Финансовая пирамида  
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