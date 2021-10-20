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    10:43, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Основные причины роста инфляции в Казахстане назвал глава Нацбанка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины роста инфляции в Казахстане назвал глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со второго полугодия текущего года инфляция в Казахстане повысилась в результате быстрого восстановления потребительской активности, продолжающегося фискального стимулирования экономики и дисбалансов на отдельных товарных рынках», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса.

    Главным проинфляционным фактором, по его словам, стал рост цен на продовольствие, который вносит более половины вклада в общую инфляцию (в сентябре - 4,5п.п. из 8,9%). Продовольственная инфляция ускорилась до 11,5% в сентябре текущего года под влиянием как временных, так и более устойчивых факторов.

    «В июле-августе текущего года зафиксирован нехарактерный для летних месяцев и рекордный за последние годы рост цен на овощи длительного хранения», - добавил Ерболат Досаев.


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