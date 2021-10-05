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    11:52, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Основные причины потерь поливной воды назвал глава Минэкологии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается в Казахстсне для снижения потерь поливной воды, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения восстановления 600 тыс. га орошаемых земель мы ведем работу по реконструкции каналов и строительству водохранилищ», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр отметил, что на сегодня в системе орошения имеется порядка 3,5 тысячи магистральных и межхозяйственных каналов протяженностью 21,5 тыс. км (16,3 тыс. км – земляные каналы и 5,2 тыс. км с бетонной облицовкой), из них 55% (11,8 тыс. км) находятся в неудовлетворительном состоянии.

    «Это является основной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей. До 2025 года планируем поэтапно провести реконструкцию и восстановление 120 оросительных каналов в семи областях протяженностью 2,3 тыс. км. Это позволит довести орошаемую площадь до 2,2 млн. га и снизить потери поливной воды на 800 млн м3 ежегодно», - заключил Сериккали Брекешев.



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