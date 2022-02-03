Основные причины младенческой смертности назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году зарегистрировали 74 факта смерти детей в возрасте до одного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления здравоохранения заместитель директора многопрофильной детской областной больницы Нурлан Жакупов сообщил, что в 2020-м году скончались 56 детей в возрасте до одного года. Умерших детей в возрасте до пяти лет – 87. Тоже наблюдается рост почти на 20%.

Основными причинами смерти детей Н. Жакупов назвал болезни, возникающие в перинатальном периоде – 50% случаев – и врожденные аномалии, на которые приходятся более 27% случаев гибели детей.

«Пять случаев связаны с болезнями органов дыхания, три – системы кровообращения. Наблюдается увеличение летальных случаев от врожденных пороков развития в два раза. В половине случаев – это врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. Из выявленных пороков сердца обращает внимание поздняя явка на учет беременных женщин. В другом случае порок выявили только на третьем скрининге. И таких случаев можно привести 11», - сказал Н. Жакупов.

Поскольку при проведении пренатального УЗИ-скрининга пороки развития не выявили либо выявили на позднем сроке, было принято решение о проведении скринингов централизованно на уровне перинатального центра.

Зарегистрировали в прошлом году девять случаев младенческой смертности на дому. В 2020-м году было пять. По словам Н. Жакупова, это говорит о недостаточной работе на уровне первичной медико-санитарной помощи. В качестве примера он привел случаи смерти детей от ОРВИ. Такие дети должны получать лечение в стационарах.

«В качестве путей решения проблем: отправлять своевременно беременных на скрининг в областной перинатальный центр, обеспечить патронаж и контроль за ним, проводить оздоровление женщин фертильного возраста, планирование беременности, наблюдение и раннюю постановку на учет. Была хорошая практика до пандемии: один раз в два месяца выезжали по районам. Собирали бригаду из узких специалистов, смотрели детей. Это была хорошая практическая помощь. Выявили много детей, которых нужно поставить на учет было. Списки таких детей передавали главным врачам ЦРБ и акимам районов. У нас работает реанимационно-консультационный центр. Если в ЦРБ поступает в тяжелом состоянии ребенок, то в любое время суток оказываем консультацию. В 99% случаев выезжает бригада врачей, чтобы на месте оказать помощь. Эту работу нужно продолжать, поддерживать связь с санавиацией», - сказал Н. Жакупов.