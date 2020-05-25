Основные причины коррупции в вузе назвали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об основных причинах коррупции в высших учебных заведениях рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я вижу две наиболее важные проблемы, которые подвергают коррупции в вузе: низкий уровень заработной платы преподавателей и нехватка мест в общежитиях. Говоря о нехватке мест в общежитиях, с этого года мы вводим госуслугу согласно внесенным министром изменениям. Распределение будет в электронном варианте на портале, никто не будет ходить к директору, ректору. Все будет в электронном виде по ИИН и никакого человеческого фактора не будет», - сказал директор департамента юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки РК Нурсеит Байжанов в ходе онлайн-интервью Антикоррупционной службы.

Вместе с тем, он напомнил, что есть установка министра о повышении заработной платы преподавателям вузов.

«Это выполнено государственными вузами и работа дальше будет продолжаться. Также есть определенные объективные проблемы - это стоимость гранта. Стоимость гранта не дает увеличить заработную плату нашим преподавателям. Поэтому мы принимаем меры, соответствующие по увеличению стоимости гранта. Это пойдет в первую очередь на повышение зарплаты преподавателей», - отметил Н. Байжанов.

Как добавил директор департамента Минобразования, большие коррупционные риски существуют и при распределении госзаказа.

«Например, распределение госзаказа для частных дошкольных организаций осуществлялось раньше комиссией и решалось на уровне местных исполнительных органов. Сейчас это делается по принципу: «куда родители отправит ребенка, туда дети пойдут». Внесли мы изменения в нормативно-правовые акты. То есть, мы отказались от того, чтобы это решалось чиновниками. Это решается самими родителями, куда они хотят отправить ребенка», - уточнил спикер.

По его словам, полностью переходят на автоматизацию системы по постановке ребенка на учет, а также поступление в первый класс.