Основные причины инфляции назвали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большой вклад в рост инфляции с июня 2020 года вносит продолжающийся общемировой рост цен на продовольствие. Об этом заявил заместитель председателя Национального Банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой вклад в рост инфляции с июня 2020 года вносит продолжающийся общемировой рост цен на продовольствие. В результате в мае текущего года индекс ФАО ООН достиг 10-летнего максимума – 127,1 пункта», - сказал Акылжан Баймагамбетов, выступая на пленарном заседании Сената.

Спикер добавил, что годовая инфляция после стабилизации в начале текущего года на уровне 7 % в мае ускорилась до 7,2%.

«Эффект от замедления роста цен на продовольственные товары, нивелирован значительным ростом цен на непродовольственные товары и платные услуги. Продовольственная инфляция замедлилась с 11,3% до 9,3% в связи с выходом из расчета высокой базы инфляции 2020 года, замедлением роста цен на хлебобулочные изделия, мясо и плодоовощную продукцию. При этом на отдельных товарных рынках сохраняются дисбалансы, которые влияют на цены», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.

При этом, по его словам, непродовольственная инфляция ускорилась до 6,7% из-за ускорения темпов роста цен на одежду и обувь до 5,9%, на бензин – до 12,7%.

«Ускорение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары вызвано ростом импортных цен на фоне постепенного восстановления потребительского спроса и деловой активности. В результате, вклад ГСМ, одежды и обуви в рост цен на непродовольственные товары за 3 месяца вырос в 2 раза с 1,7 процентного пункта в феврале до 3,5 процентных пункта в мае текущего года», - сообщил Акылжан Баймагамбетов.

Согласно озвученным данным, в мае текущего года рост цен на платные услуги населению составил 5,1%, в основном за счет роста цен на электроэнергию, услуги ЖКХ и проезд воздушным транспортом.



