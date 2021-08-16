+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК

16 Августа 2021 12:00
Поделиться:
Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на онлайн-брифинге рассказал, что относится к основным причинам ДТП с участием несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области
Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников - МИОР РК Более тысячи викторин организовали для казахстанских школьников на знание ПДД 1160 дорожных знаков установили вблизи детских образовательных учреждений - МВД РК

«Более половины пострадавших детей являлись пассажирами. При этом, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптеры и др.) либо не пристегнутыми. Кроме этого, основными причинами ДТП с участием несовершеннолетних также являются нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, а также правил остановок маршрутных ТС. В свою очередь, министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах», - рассказал Жандос Мураталиев.

На постоянной основе также проводится работа по правовому просвещению, пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся различные профилактические акции («Безопасный школьный автобус», «Внимание, дети!», «Внимание-пешеход!», «Родители, берегите жизнь детей!», «Дети, будьте внимательны на дороге!», «Ваш пассажир – ребёнок!» и т.д.), в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом.


Подписывайтесь на наш канал:

#ДТП   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области
Школа анимации для особенных детей подготовила 30 первых выпускников - МИОР РК
Более тысячи викторин организовали для казахстанских школьников на знание ПДД
1160 дорожных знаков установили вблизи детских образовательных учреждений - МВД РК
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
5 Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
6 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Читайте также
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
Женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив