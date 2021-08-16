Основные причины ДТП с участием несовершеннолетних назвали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на онлайн-брифинге рассказал, что относится к основным причинам ДТП с участием несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более половины пострадавших детей являлись пассажирами. При этом, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптеры и др.) либо не пристегнутыми. Кроме этого, основными причинами ДТП с участием несовершеннолетних также являются нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, а также правил остановок маршрутных ТС. В свою очередь, министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах», - рассказал Жандос Мураталиев.

На постоянной основе также проводится работа по правовому просвещению, пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Для привлечения внимания общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма регулярно проводятся различные профилактические акции («Безопасный школьный автобус», «Внимание, дети!», «Внимание-пешеход!», «Родители, берегите жизнь детей!», «Дети, будьте внимательны на дороге!», «Ваш пассажир – ребёнок!» и т.д.), в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на стабилизацию ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом.