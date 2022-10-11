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    18:46, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Основные подходы по трансформации КТЖ рассмотрели в Правительстве

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализуемой по поручению Главы государства трансформации АО «НК «Қазақстан темір жолы» в национальную транзитно-логистическую компанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Председатель правления КТЖ Нурлан Сауранбаев презентовал план предстоящей трансформации, которая должна расширить деятельность компании в сегменте логистики, в частности, по развитию международных транзитных маршрутов и региональных торговых хабов.

    Так, КТЖ займется организацией мультимодальных перевозок с привлечением ж/д-, авто- и морского транспорта, а также оказанием логистических услуг в местах формирования грузов за рубежом благодаря развитию сети терминалов.

    Ожидается, что это даст толчок развитию транснациональных транспортных коридоров, формированию новых логистических цепочек и откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса.

    При этом было отмечено, что компания продолжит работу по улучшению эффективности своей основной деятельности.

    Премьер-Министр одобрил подходы по трансформации КТЖ, поручил провести анализ существующих коммерческих потоков и детально проработать вопрос развития региональных торговых хабов.




    Фото: primeminister.kz




    Теги:
    Правительство РК Экономика Транспорт КТЖ Правительство
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