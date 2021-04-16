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    16:33, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Основные очаги пожара в лесном массиве Алматинской области потушены

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар, произошедший 14-15 апреля в Балхашском районе Алматинской области, затронул территории Таукумского лесничества КГУ «Куртинское лесное хозяйство», Кокталского и Аккольского лесничеств КГУ «Баканас», а также Иле-Балхашского государственного природного резервата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    На территории Таукумского лесничества пожар остановлен вечером 15 апреля. На месте продолжается работа по полной локализации пожара, в которой участвуют 24 человека из государственной лесной охраны, пожарная машина, трактор, 3 легковых автомобиля, 6 человек и авто из районного отдела по ЧС.

    В Кокталском лесничестве огонь также остановлен. В тушении пожара задействованы 22 человека, 2 пожарные машины из государственной лесной охраны, трактор, 4 патрульных транспорта, 5 человек и пожарный автомобиль из районного отдела по ЧС.

    В Аккольском лесничестве пожар потушен силами 7 человек РГКП «Казавиалесозащита» и 3 человек из районного округа.

    При этом, на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата, близ Балхаша, на острове Узынарал, который граничит с Карагандинской областью, наблюдается пожар. В его тушении участвуют 24 человека и 4 автотранспорта.

    В устье реки Иле огонь остановлен, ведутся работы по локализации пожара. В связи с тем, что территория возгорания является камышистой водно-болотистой, бездорожной местностью, возникают трудности для прямого доступа к очагам огня и их тушению.

    Информация о площади возгорания и причиненном ущербе уточняется.




    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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