Основные нормы закона об ответственном обращении с животными разъяснили в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные нормы принятого закона об ответственном обращении с животными разъяснил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятый закон направлен на установление общих специальных требований при обращении с животными. В рамках закона установлены обязанности владельцев животных по их содержанию, учету и перевозке, разведению и умерщвлению. Также введен обязательный учет домашних животных с 1 сентября 2023 года. Также предусмотрена стерилизация и вакцинация бродячих домашних животных. Введен институт общественного контроля. Будет запрещен негуманный отлов, использование мяса и жира животных, не предназначенных для употребления в пищу», - пояснил спикер.

По словам Данияра Тургамбаева, в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса, если группа лиц по предварительному сговору жестоко обращается с животными, при этом это действие влечет за собой гибель животного, также, если это совершено в присутствии малолетних, с использованием сетей коммуникаций - в таких случаях будет налагаться штраф от 120 до 1000 МРП или арест от 30 суток до года.

Также в КоАП введена новая статья, где указаны санкций за нарушение правил содержания, учета. За это налагается штраф от 10 до 40 МРП.

В ходе телефонного разговора заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира пояснил, как будет урегулирована работа приютов.

«Пунктом законопроекта разрешается финансирование приютов из местного бюджета. Если частные приюты, могут получить софинансирование: средства на питание, содержание. За счет местного бюджета могут быть построены государственные приюты. Такого обязательства нет. Но, если в той или иной области будут проблемы с этим, они могут выделить средства», - пояснил Данияр Тургамбаев.

Как отметил спикер, одна из главных задач принятого закона – выстраивание гуманного отношения к животным.

«Запрещается умерщвлять бродячих животных. Сейчас бродячие животные отлавливаются и умерщвляются. Здоровые бродячие животные умерщвляться не будут, их вакцинируют, стерилизуют, пристраивают в приют или выпустят на волю в естественную среду. Это новый закон. В первую очередь, результатом станет то, что животных не будут умерщвлять. Это уже гуманное отношение. Во-вторых, норма по учету отлагательная, потому что необходимы подготовительные процессы. Это нужно проработать», - добавил Данияр Тургамбаев.

Напомним, сегодня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными».