Основные направления сотрудничества с ОДКБ обсудили в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы выполнения приоритетных направлений, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в ОДКБ, а также План мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и Станислав Зась обсудили повестку учений Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2022 годы. В 2021 году основные учения запланированы на территории Таджикистана. Отмечено, что в 2022 году учения «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон» будут проводиться Казахстане.

Министр обороны Казахстана выразил мнение по поводу совершенствования состава Коллективных сил оперативного реагирования. Он подчеркнул, что государствам-участникам ОДКБ следует продолжить работу по формированию КСОР как самодостаточной группировки, включая ее всестороннее обеспечение.

Примечательно, что 2022 год будет юбилейным для Вооруженных сил Казахстана, которые отметят 30-летний юбилей, и для ОДКБ. 15 мая – 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 7 октября – 20-летие организации.