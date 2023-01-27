Основные направления развития креативных индустрий определили в Минкультуры

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Как собираются развивать креативные индустрии в Казахстане сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 декабря прошлого года принят закон по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства. На сегодня за Министерством культуры и спорта РК закреплены полномочия по реализации государственной политики в сфере креативных индустрий. Также креативные индустрии отнесены к сферам, попадающим под государственную поддержку», - сказал Ержан Еркинбаев.

Спикер добавил, что в реализацию принятых законодательных поправок (в Закон «О культуре», «Предпринимательский кодекс») в I квартале 2023 года планируется утверждение основных ОКЭД и критериев отнесения субъектов частного предпринимательства к креативным индустриям.

«Предлагается определить следующие основные направления креативных индустрий: индустрии кино, музыки, литературы, архитектуры, современного искусства, театра, оперы и балета, моды, новых медиа, цифровой культуры и другое», - отметил Ержан Еркинбаев.