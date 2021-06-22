Основные направления развития конкуренции в РК назвал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определены основные направления развития конкуренции. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После создания Агентства по защите и развитию конкуренции важнейшей вехой в развитии конкуренции в стране стало принятие указа Главы государства об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, где впервые содействие развитию конкуренции и внедрение проактивной конкурентной политики в Республике Казахстан объявлено приоритетным направлением деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан, центральных государственных и местных исполнительных органов, органов местного самоуправления», - сказал Серик Жумангарин.

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции отметил, что в Казахстане определены основные направления развития конкуренции, сокращение барьеров входа на товарные рынки, формирование рынков новых видов товаров, сокращение доли субъектов с госучастием, расширение биржевой торговли, равный доступ субъектов рынка к мерам господдержки и госзакупкам, открытость доминантов и реализация ими системы мер по предупреждению нарушений.

«Кроме того, были даны конкретные поручения правительству и госорганам. В соответствии с поручением Главы государства Агентством в рамках концепции «слышащего государства» открыты краудсорсинговые площадки. Прежде всего, это открытая диалоговая площадка обмена мнениями Open Space, где состоялось более 211 сессий по самым актуальным и злободневным вопросам, которые волнуют общество», - добавил Серик Жумангарин.