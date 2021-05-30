Основные методы профилактики детского травматизма объяснили в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из серьезных проблем современного общества является детский травматизм. По словам начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркина Отаргалымулы, профилактика детского травматизма – основной метод обеспечения безопасности жизни каждого ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действительности, одной из серьезных проблем современного общества является детский травматизм. Профилактика детского травматизма – основной метод обеспечения безопасности жизни каждого ребенка. Это напрямую зависит от среды обитания, условий жизни, взаимодействия с окружающей средой, от всех мер, которые предпринимают родители, государство, общество в целом. Грамотная организация учебного процесса - один из эффективных методов профилактики детского травматизма. С ребенком проговаривают ту или иную чрезвычайную ситуацию, объясняют, что можно, а что нельзя делать. Одним из основных институтов в этом вопросе выступает институт семьи. Поэтому настоятельно рекомендуем в семье объяснить ребенку о пожаре, пожарной безопасности. Эту информацию необходимо доводить до ребенка. В этой части одной из наших главных обязанностей является информирование и обучение населения. Нами проводится комплекс профилактических мероприятий. Эта работа начинается с детских садов. Мы приходим в детские сады, устраиваем викторины, беседуем с малышами», - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана.

По его словам, когда происходит пожар, у взрослого человека вырабатывается инстинкт самосохранения. Он интуитивно ищет безопасную среду, старается покинуть помещение, где ему угрожает опасность. А ребенок боится, поэтому начинает прятаться под кроватью, в шкафах. В этом вопросе нужно правильно объяснить детям, как вести себя при таких ситуациях.

Чтобы безопасно провести летние каникулы, детей не следует оставлять без присмотра. В современных условиях проживания ребенок подвержен ряду рисков: пожары, гибель на водоемах, падения из окон.

«В целях недопущения падения из окон рекомендуем переставить мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно взобраться на подоконник. Если перед подоконником расположены диван, стулья, необходимо их отодвинуть. Нельзя оставлять окна на распашку. Существуют технические средства, чтобы предотвратить падение детей из окон. Следует воспользоваться такими средствами», - напомнил Еркин Отаргалымулы.

По его словам, очень важно объяснить ребенку о том, что нельзя играться со спичками.

«Нужно говорить, что это может привести к возгоранию, пожару. Следует обеспечить контроль за печами, газовой плитой. Детей не следует оставлять одних. Им нужно объяснить, для чего предназначен пожароопасный предмет, как с ними необходимо обращаться. Сейчас в пожароопасный период, связанный с возгоранием сухостоя и тополиного пуха, следует бороться с детской шалостью. Детям нужно объяснить, что непотушенная спичка может стать причиной крупного пожара. Почему происходят пожары, возгорания, тонут люди? Можно констатировать, что в обществе культура безопасности находится на недостаточном уровне. Нужно прорабатывать культуру безопасного поведения, когда человек понимает, что значит личная и коллективная безопасность», - добавил Еркин Отаргалымулы.

Напомним, что за последние три года из-за пожара погибли семь, травмировано 14 детей, в 2019 году – пятеро детей. В этом году зарегистрирован факт пожара, дети были оставлены без присмотра, в результате погибли два ребенка.