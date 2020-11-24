Основные барьеры на рынке ЕАЭС назвали в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова перечислила барьеры, мешающие взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полноценной реализации потенциала общего рынка ЕАЭС препятствуют следующие факторы. Первое – это барьеры во взаимной торговле – их мы выявляем в связи с оживлением отечественного бизнеса при выходе на самый крупный рынок, который является привлекательным для всех стран ЕАЭС – это рынок РФ. Мы выявляем несовершенство правовых барьеров, которые имеются в Российской Федерации, либо те, которые устанавливаются непосредственно для экспортеров продукции», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

По ее словам, из 62 доказанных барьеров устранен 51, из которых 25 российских.

«Второе – неисполнение обязательств, которые приняты в рамках ЕАЭС отдельными странами. Не обеспечен полный доступ к государственным закупкам отдельных стран-партнеров. Этому есть как объективные причины, связанные с несовершенством процедур, отсутствием электронного формата в некоторых государствах, так и субъективные, когда страны намеренно устанавливают более высокие требования, и наши товары не могут конкурировать, соответственно, и участвовать в этих тендерах», - пояснила вице-министр.

«Надо сказать, что этот вопрос сегодня в наиболее активной фазе решается, и в ближайшее время по значительному количеству товаров нами будут приняты единые правила по определению страны происхождения для их беспрепятственного доступа к рынку госзакупок», - заключила Ж. Кушукова.