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Основную причину укрепления тенге назвал эксперт

3 Марта 2023, 16:32
Основную причину укрепления тенге назвал эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экономист Арман Байганов назвал основную причину укрепления тенге к доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная причина укрепления тенге - влияние налогового периода. Сейчас многие экспортеры конвертируют валютную выручку в тенге для оплаты корпоративного подоходного налога», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» Арман Байганов.

Он также поделился мнением о том, как долго может сохраниться тренд, связанный с падением американской валюты.

«Со следующего квартала такой фактор будет отсутствовать. Негативно влиять на тенге будет девальвация рубля», - считает эксперт.

По его словам, на фоне понижения курса доллара импортируемые товары должны снизиться в цене.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил о том, что в Казахстане могут подешеветь импортируемые товары в связи с понижением курса доллара США.

Ранее эксперт Асылбек Куздеубаев сказал, что укрепление тенге является кратковременным явлением. По итогам февраля, курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США. В Национальном банке объяснили причины укрепления национальной валюты.

Согласно данным KASE, средневзвешенный курс доллара составил 431,08 тенге.


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