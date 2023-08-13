Основную причину частых пожаров в «Семей орманы» назвало Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информацию о том, что в филиалах резервата «Семей орманы» на должности назначают отбывших наказание за хищение леса и коррупцию людей, прокомментировали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Назначение руководителей и специалистов проводится в соответствии с требованиями Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов природоохранных организаций, организаций лесного хозяйства и специализированных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 марта 2017 года 120 (далее – Приказ)», - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

В ведомстве также заверили, что при выявлении фактов назначения на руководящие должности специалистов, не соответствующих требованиям, изложенным в Приказе, Министерство в пределах компетенции рассматривает законность назначения.

«Касательно поджогов, следует отметить, что в ленточных борах Прииртышья (области Абай и Павлодарская) по статистике ежегодно от 80 до 95% случаев пожаров имеют грозобойное начало (попадание молнии в дерево или подстилку). И в зависимости от климатических условий (температура, скорость ветра), доступности и удаленности от лесной пожарной станции, государственной лесной охране в большинстве случаев удается локализовать пожар на площади от 0,01 до 3 га. Умышленные поджоги в регионе не зарегистрированы», - заявили в Минэкологии.