РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:33, 13 Август 2023 | GMT +6

    Основную причину частых пожаров в «Семей орманы» назвало Минэкологии

    None
    Фото: пресс-служба акимата Абайской области
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информацию о том, что в филиалах резервата «Семей орманы» на должности назначают отбывших наказание за хищение леса и коррупцию людей, прокомментировали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назначение руководителей и специалистов проводится в соответствии с требованиями Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов природоохранных организаций, организаций лесного хозяйства и специализированных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 марта 2017 года 120 (далее – Приказ)», - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

    В ведомстве также заверили, что при выявлении фактов назначения на руководящие должности специалистов, не соответствующих требованиям, изложенным в Приказе, Министерство в пределах компетенции рассматривает законность назначения.

    «Касательно поджогов, следует отметить, что в ленточных борах Прииртышья (области Абай и Павлодарская) по статистике ежегодно от 80 до 95% случаев пожаров имеют грозобойное начало (попадание молнии в дерево или подстилку). И в зависимости от климатических условий (температура, скорость ветра), доступности и удаленности от лесной пожарной станции, государственной лесной охране в большинстве случаев удается локализовать пожар на площади от 0,01 до 3 га. Умышленные поджоги в регионе не зарегистрированы», - заявили в Минэкологии.


    Теги:
    Экология Абайская область Минэкологии Семей
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!