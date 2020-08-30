Основной закон страны выдержал испытание временем – сенатор Лукин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной закон страны выдержал испытание временем: его основные принципы соответствуют всем международным стандартам и гармонично сочетаются с самыми совершенными тенденциями развития общества и государства. Так считает депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член комитета по конституционному законодательству судебной системе и правоохранительным органам Андрей Лукин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Главный документ, определяющий направления развития любого современного правового государства – это Конституция. 25 лет назад на всенародном референдуме многонациональный народ Казахстана продемонстрировал всему миру своё суверенное право, показав, что наше многоконфессиональное государство нацелено развиваться демократическим путём наряду с другими странами. Таким образом, 30 августа 1995 года вступил в силу Основной Закон Республики Казахстан. Согласно первой статье Конституции Республика Казахстан – страна провозгласила себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого определены человек, его жизнь, права и свободы. Это свидетельствует о том, что защита прав каждого гражданина страны гарантирована Конституцией», - напомнил Андрей Лукин.

Как отметил сенатор, Конституцией закреплены межнациональное и межконфессиональное мир и согласие. Благодаря чему представители более сотни этносов дружно проживают в нашей стране и вместе строят независимое государство.

«Сегодня они поднимают знамя дружбы и вносят огромный вклад в процветание экономики Казахстана. Наши общие достижения служат скрепой, которая укрепляет единство народа и государственности, а также незыблемости Конституции, благодаря мудрой политике и упорному труду Елбасы Н. Назарбаева. Конституция Республики Казахстан основательно закрепила президентскую форму правления и способствовала укреплению политико-правовых основ статуса главы государства. Заложен фундамент казахстанского парламентаризма, который работает на постоянной основе по двухпалатной системе, создавшей условия для формирования нового правового института государственности, отвечающего требованиям Конституции», - подчеркнул А.Лукин.

По словам сенатора, с первых дней независимости Казахстан поддержал общепризнанные принципы стимулирования и защиты прав человека, провозглашённые в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Республика Казахстан стала полноправным субъектом международного права.

«Основной закон страны выдержал испытание временем: его основные принципы соответствуют всем международным стандартам и гармонично сочетаются с самыми совершенными тенденциями развития общества и государства. Конституция, как главный инструмент укрепления Независимости государства и проведения экономических реформ, обеспечивая все гражданские права и свободы людей, способствовала глубокому осознанию того, что граждане находятся под надёжной защитой государства. Примером этому служит реализация процесса гуманизации всей уголовно-правовой политики. Все проведённые и проводимые в Казахстане реформы направлены на дальнейшую демократизацию институтов государства и общества. Принимаемые законы способствуют совершенствованию государственного механизма и институтов гражданского общества в части укрепления гарантии соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, Конституция стала крепкой основой для устойчивого политического, правового, социального и экономического развития молодого демократического и суверенного государства», - резюмировал А.Лукин.