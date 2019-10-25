Основной вклад в инфляцию вносит рост потребительского спроса - Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основную причину сложившейся инфляции в Казахстане назвала заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам сентября инфляция замедлилась - 5,3%, а мы на конец года прогнозируем 5,7-5,8%. Коридор, как вы знаете, 4-6% на этот год. Основной вклад в этом году в инфляцию вносит, прежде всего, рост потребительского спроса. Связано это, прежде всего, с фискальным импульсом. По нашим оценкам, новые расходы на социальные программы, рост заработных плат, повышение минимальной заработной платы с 1 января, рост заработных плат бюджетников и соцпомощи внесли только в этом году вклад в инфляцию 0,5%», - пояснила Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате.

Она также остановилась на вопросе роста цен на продовольственные товары.

«Большой рост мы видим именно по продовольственным товарам. На 9,1% с начала этого года выросли в годовом выражении цены на продовольственные товары. Больше всего выросли цены на мясо и крупы. Это связано не только с ростом расходов населения и потребительского спроса, когда предприятия начинают повышать цены, но, прежде всего, с ростом мировых цен. Как вы знаете, в мире был дефицит на мясо, это было связано с болезнью в Китае, по мясу свинины дефицит сложился, и, соответственно, возрос спрос. У нас в целом экспорт мяса значительно вырос, и выросли цены и на внутреннем рынке. Это две основные статьи, которые вносили наибольший вклад в рост цен», - добавила Мадина Абылкасымова.

Она также отметила, что по непродовольственным товарам в Казахстане замедлилась инфляция.

«Порядка 5,6% в годовом выражении, по регулируемым услугам еще более снизилась и сейчас на историческом минимуме находится в результате реализации мер по контролю цен на регулируемые услуги. В целом по регулируемым услугам продолжают снижаться цены и тарифы. Поэтому, если смотреть на продовольственные товары по компонентам, мы совместно с Министерством национальной экономики эту работу проводили, - есть товары, по которым сохраняется высокая зависимость по импорту, и, соответственно, мы импортируем рост цен на данные продукты товаров. Но есть и проблемы, связанные с внутренним рынком: это развитие конкуренции на внутреннем продовольственном рынке, развитие логистических цепочек, бытовые цепочки, чтобы себестоимость продукции не возрастала на этапе ее доведения до конечного потребителя», - сказала представитель финрегулятора.

«По продовольственным товарам основной блок работы сейчас ведется Министерством национальной экономики. Мы с нашей стороны принимаем меры для сдерживания инфляции - прежде всего, через регулирование стоимости денег на денежном рынке. Мы повышали в сентябре базовую ставку для того, чтобы инфляция к концу года не вышла за коридор 6%», - резюмировала Мадина Абылкасымова.