Основной смысл закона «О масс-медиа» – защита прав журналистов - Дархан Кыдырали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос касательно частичной декриминализации статьи о воспрепятствовании работе журналистов прокомментировал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной смысл закона «О масс-медиа» – защита прав журналистов, повышение правового статуса журналистов. Касательно статьи, которую вы назвали – она пока лишь предложена», - сказал Дархан Кыдырали, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Глава МИОР добавил, что в целом эта статья в Казахстане особо не применялась и по ней до настоящего времени, оказывается, рассматривался только один вопрос.

«В связи с этим предложено изменение. В настоящее время, если у вас есть предложения, они будут учтены», - добавил Дархан Кыдырали.

Ранее в СМИ сообщалось, что в концепции закона «О масс-медиа» предлагается частично декриминализовать статью Уголовного кодекса о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

«В новом законе предлагается ряд новелл по укреплению гарантий свободы слова через частичную декриминализацию статьи 158 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», закрепление сроков исковой давности, предъявляемых к средствам массовой информации на опровержение сведений, не соответствующих действительности, а также принятие новых механизмов, которые обеспечат защиту журналистов», - говорится в концепции проекта закона «О масс-медиа».

Фото: primeminister.kz