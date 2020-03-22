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вчера 23:00
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вчера 20:44
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Основной источник загрязнения воздуха определят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе производит РГП «Казгидромет» в ряде точек Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан и введением карантина, в городе Алматы впервые значительно снизилось количество автомобильного транспорта. Таким образом появилась уникальная возможность определить основной источник загрязнения атмосферного воздуха в г.Алматы.
С целью установить насколько сильно ТЭЦ влияет на качество воздуха города в целом, и насколько транспорт загрязняет воздух на загруженных перекрестках г.Алматы, по поручению Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГП «Казгидромет» с 20 марта в течение карантина и месяц после его окончания будет проводить внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе на следующих точках:
- в районе автовокзала Саяхат;
- в районе рынка Тастак;
- на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2.
Анализ будет проводиться с учетом синоптической ситуации, а также кроме внеплановых измерений будут применяться данные постов наблюдения за загрязнением воздуха РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и датчиков эко-активиста Павла Плотицына.
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