Основные выводы по саммиту ШОС в Астане. Что ждет мир в ближайшее время

Прошедший в Астане 24-ый саммит Шанхайской организации сотрудничества оказался одним из самых заметных и весьма масштабных в истории этой влиятельной организации. Это произошло не только потому, что ШОС теперь объединяет гораздо больше стран, чем это было при ее основании в виде «Шанхайской пятерки» в составе Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 1996 году. В настоящий момент их десять. Об основных итогах и выводах по саммиту ШОС читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

Саммит ШОС прошел в один из самых непростых исторических моментов

С 2001 года в ШОС входит Узбекистан. С 2017 года - Индия, Пакистан, с 2023 года - Иран, на нынешнем саммите приняли Беларусь. И не только потому, что для участия в формате «ШОС плюс» в Астану приехало много видных политиков, среди которых президент Турции Реджеп Тайиып Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим аль Тани, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Среди участников также явно выделялся генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, что подчеркивало значение этой встречи.

Но помимо такого внушительного представительства весьма влиятельных политиков, возможно, еще более важным было то, что нынешний саммит ШОС прошел в один из самых непростых исторических моментов для всей системы международных отношений. И это не только продолжающийся конфликт России с Украиной и поддерживающим ее Западом, а также кризис на Ближнем Востоке, но также вопросы глобализации и экономического взаимодействия с сохранением принципов свободной торговли. Все это не может не беспокоить международное сообщество, и его представители в том числе обсуждали в Астане эти и многие другие вопросы.

Понятно, что все они нашли свое отражение в работе саммита, которая явно не ограничивалась только формальными мероприятиями, а их было много и все они были очень важными. Но понятно, что на полях саммита в Астане наверняка происходило также много и неформальных встреч и консультаций. Присутствие многих участников с самыми разнообразными и часто противоположными интересами обеспечивало для этого все необходимые условия. Так что можно с уверенностью сказать, что в эти дни в мире с большим интересом наблюдали за новостями из Астаны.

Здесь стоит отметить, что в целом саммит был максимально настроен на конструктивный подход в мировых процессах. Это наглядно было продемонстрировано в итоговом документе – Астанинской декларации. Несомненно, это имеет значение на фоне проявившейся в последнее время тенденции к противопоставлению, к примеру, по линии Запад и те страны, которые в него не входят.

Фото: Akorda

Основные акценты Астанинской декларации

Однако в итоговой декларации мы видим призывы к повышению роли ООН с учетом позиции развивающихся стран. При всей очевидности приведенного ниже тезиса Астанинской декларации, тем не менее, он приобретает особый смысл в контексте всех конфликтов последнего времени.

«Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений».

В то же время в Астанинской декларации делается акцент на то, что «государства подчеркивают, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения». С учетом того, что как минимум, из стран ШОС Россия и Иран находятся под санкциями Запада, это, конечно, отражает их беспокойство происходящим. Но в то же время акцент здесь делается на ущербе третьим странам, а также международным экономическим отношениям. А это уже выходит за рамки конкретных конфликтных ситуаций. Потому что речь идет о системе международной торговли, что имеет большое значение для всех развивающихся стран, в первую очередь для крупнейшей в мире экспортно-ориентированной экономике Китая.

Поэтому в декларации ШОС указывается, что необходима открытая торговая система, что нужно «обеспечение справедливого доступа на рынки, специального и дифференцированного режима для развивающихся стран». Кроме того, декларация выступает против протекционизма, односторонних санкций и торговых ограничений.

Фото: Akorda

Все это очень важно именно с точки зрения глобализации. Для ее перспектив наиболее опасен протекционизм. Здесь стоит напомнить, что в период «Великой депрессии» в 1930-ых годах выход из кризиса был затруднен именно протекционистскими мерами главных экономик того периода истории. В то же время, кризис 2008-2009 годов не стал критических для глобализации во многом из-за того, что страны не стали использовать протекционизм и сохранили принципы свободной торговли.

В тот раз большую роль как раз сыграл Китай, который поддержал мировой спрос. Но у Китая тогда был солидный экономический рост. Затем были пандемия и увеличение торговых ограничений со стороны США при президентстве Дональда Трампа. Сейчас ситуация с экономическим ростом сложнее, к тому же возможно возвращение Трампа в Белый дом. На этом фоне характерно, что на саммите ШОС заявили об опасности протекционизма и заинтересованности в сохранении глобальной торговли.

Сама по себе такая заинтересованность имеет большое значение для системы международных отношений. Потому что если все заинтересованы в свободной торговле, тогда никому не нужны конфликты. В том числе какая-то форма противостояния по линии Запад и условный глобальный Юг или Восток, кому как нравится. Саммит ШОС как раз подтвердил приверженность группы государств, которых теоретически можно отнести к Югу или Востоку, экономическому развитию и отсутствию заинтересованности в какой-либо конфронтации.

Напротив, страны ШОС в основном заинтересованы в урегулировании существующих конфликтов. К примеру, очень показательна ситуация с иранской ядерной программой, о которой также говорилось в Астанинской декларации. В ней призвали заинтересованные стороны к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года.

Фактически здесь идет речь о возвращении к сделке по иранской ядерной программе. Этот пункт имеет большое значение с учетом того, насколько сложная сейчас обстановка на Ближнем Востоке, а также в связи с высокой вероятностью начала войны между Израилем и ливанской организацией «Хезболлах», близкой к Ирану. Тем более, что 5 июля в Иране пройдет второй тур внеочередных президентских выборов, в которых идет борьба между консерватором Саидом Джалили и реформистом Масудом Пезешкианом. В связи с этим в Астану приехал исполняющий обязанности президента вице-президент Мохаммад Мохбер. Но в Иране политику определяет рахбар Али Хаменеи.

Поэтому важно, что в итоговом документе саммита ШОС была отражена довольно умеренная позиция Тегерана. Хотя в этой стране есть и ястребы, и их позиции только усиливаются на фоне продолжающегося обострения отношений вокруг той же «Хезболлы». Но их представители сочли важным для себя оказаться в русле общей довольно сдержанной и весьма конструктивной позиции стран ШОС.

В чем главное значение саммита ШОС

По сути, ШОС сегодня самая влиятельная площадка, которая представляет интересы, условно говоря, незападной части мира, которая не стремится к конфронтации. Хотя существуют также и мнения, что речь как раз может идти о противопоставлении Запада и Востока или Запада и Юга. Нынешний саммит ШОС наглядно продемонстрировал, что это не относится к его приоритетам.

Понятно, что это позиция большинства участников. Но также очевидна значительная роль Китая. Если говорить об условном незападном мире, то Китай его безусловный лидер и не только потому что это вторая экономика в мире. Важно, что за годы глобализации Китай стал «мастерской мира», одной из крупнейших промышленных держав. В то время, как многие бывшие социалистические страны прошли путь деиндустриализации. Соответственно, без Китая вообще невозможна какая-то гипотетически возможная конфронтационная стратегия. Поэтому, когда Пекин недвусмысленно заявляет о заинтересованности в глобальной экономике и свободной торговле, это автоматически является фактором стабилизации отношений в мире. При этом его в этом поддерживают, как минимум, большая часть участников саммита ШОС.

Фото: Akorda

В этом смысле значение саммита ШОС в Астане выходит за рамки только очередного довольно важного мероприятия довольно серьезной международной организации. Это, безусловно, глобальный уровень для того диалога, который просто необходим сегодня на фоне напряженной ситуации в международных процессах. В этом смысле стоит отметить позицию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что надо разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долгосрочную стабильность в мире. По его словам, сделать это можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии.

Роль Казахстана в новых международных реалиях

Собственно, нынешний саммит ШОС он был как раз про качество дипломатии. Это оказалось то место, где были возможны самые разные консультации и обсуждения по самым острым и актуальным вопросам, которых сейчас очень много. Например, различные стороны наверняка обсуждали вероятные мирные переговоры по конфликту в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова к переговорам. Президент Турции Реджеп Тайиып Эрдоган сказал, что готов стать посредником. Правда, российская сторона уже дала понять, что это нереально. Но это вопрос публичности, что осталось за кадром, мы не знаем, но с учетом общих тенденций вокруг российско-украинской войны весьма вероятна активизация разных участников, в том числе и президента Эрдогана.

Хотя в данном случае стоит отметить, что мероприятие происходило в Астане и если говорить о посредничестве, то Казахстан вполне может быть кандидатом на эту роль. К тому же, Казахстан не только проводит политику нейтралитета и в этом качестве очень удобен для любых конфликтующих сторон в качестве посредника. Можно вспомнить переговоры по Сирии.

Но важно также, что Казахстан - это весьма влиятельная страна, у которой есть собственная позиция по актуальным вопросам международной повестки дня. Не случайно Казахстан относится к числу средних держав, которые оказывают влияние на мировую политику. Характерно, что в конце мая 2024 года в Euronews вышла статья Президента Касым-Жомарта Токаева о роли средних держав в современном мире. К числу средних держав обычно относят Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Индонезию, Кению, Мексику, Бразилию, Южную Африку.

Фото: Akorda

Это очень впечатляющий и почетный список. Но естественно, ему надо соответствовать. Вот и Казахстан довольно активно действует, выдвигая много инициатив, некоторые из которых вошли в материалы саммита ШОС в Астане. Например, в декларацию вошло предложение Казахстана о создании Инвестиционного фонда ШОС. Кроме этого, стоит отметить идею о создании в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Это важно с учетом того, что ШОС, собственно, начинался с вопросов безопасности Центральной Азии и возник на фоне угроз этой безопасности в 1996 году со стороны Афганистана, когда ситуация была крайне неопределенной. Сегодня другие задачи, но регион продолжает играть большую роль, но уже не только в геополитике, но и в геоэкономике. Через Центральную Азию проходит все больше транспортных коридоров.

В частности, различные проекты развития и новые транспортные маршруты, в том числе должны играть важную роль в стабилизации ситуации в Афганистане. В последние годы Казахстан способствует стабилизации ситуации в этой стране, поставляя ей продукты питания, а также поддерживая проекты развития. Характерно, что в Астанинской декларации в отношении Афганистана была записана дипломатически тонкая фраза. Страны ШОС осуществляют поддержку «независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков».

Это минимально достаточные условия, чтобы начать взаимодействовать с новыми властями Афганистана. Но в то же время, в этом документе указывается, что «инклюзивное правительство с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране». Это можно назвать условной программой-максимум.

В целом, саммит ШОС в Астане стал важным этапом в развитии этой организации. Характерно, что Казахстан эффектно поставил точку в своем председательстве в ШОС, которое теперь перешло к Китаю. Но также показательно, что новым генеральным секретарем стал казахстанец Нурлан Ермекбаев. Так что это в какой-то мере преемственность по проектам и программам ШОС.

Фото: Akorda

Для Казахстана это было очень важное мероприятие. Оно подчеркнуло его роль в новых международных реалиях. Когда ситуация не слишком стабильна, растет значение международных институтов и тех стран, которые выдвигают позитивную повестку дня.