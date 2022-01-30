Основная повестка Nur Otan направлена на построение курса «Новый Казахстан» - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основная повестка партии «Nur Otan», как и вся политическая система направлена на построение курса «Новый Казахстан». Такое мнение выразил руководитель Центра изучения общественных процессов КИОР «Рухани Жаңғыру» Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная повестка партии «Nur Otan», как и вся политическая система направлена на построение курса «Новый Казахстан». В этом контексте - перезагрузка партийной системы. Как мы увидели, в основном это будет касаться партии Nur Otan, которая в дальнейшем будет выступать общественно-политическим инструментом Президента для формирования реального диалога государства и общества. Об этом Президент говорил чётко и ясно. Основной упор будет сделан на человеческий капитал. В рядах партии находятся около 80 тысяч граждан Казахстана, соответственно, этот потенциал нельзя отрицать, его надо использовать во благо. Однако главным вопросом было качество состава партии. Поэтому были приняты меры: обновление политбюро партии, обновилось более 50% состава. Самое важное - увеличилась доля гражданского сектора, также участие женщин и молодежи . Это также коснётся состава Мажилиса. Сегодня 76 депутатов имеют мандат от партии «Nur Otan». Как обозначил Глава государства, фракция партии обновится, будет ставиться акцент на более прогрессивных , ответственных и открытых депутатов», - прокомментировал Казбек Майгельдинов.

По словам эксперта, январские события показали, что на самом деле системные проблемы в государстве и обществе существовали в партии.

«Мы не увидели активной деятельности избранников народа, которые в эти моменты должны были находиться в регионах, вести переговоры с митингующими. То есть, та вся активная работа , которая должна была проводится депутатами, была провалена. Новые меры по кадровой ротации и обновления всего руководства партии, это будет касаться регионального уровня. Они должны реально помочь улучшению в работе партии по взаимодействию с населением. Нужно будет активизировать деятельность более 200 общественных приемных и заново завоевать доверие населения», - добавил Казбек Майгельдинов.