Основная доля заболевших COVID-19 в столице приходится на работающее население – главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди какой категории лиц в Нур-Султане регистрируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач столицы сообщила о том, что показатель заболеваемости CОVІD-19 за текущий период апреля превышает уровень заболеваемости марта на 50%.

По словам Сархат Бейсеновой, как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 79,9%, на детское население приходится 17,3% и подростки - 2,8%. Среди взрослых 30% приходится на возрастную группу 30-39 лет. С апреля отмечается рост случаев среди лиц преклонного возраста на 2,2 %, в возрасте 18-29 лет - на 0,7%.

«В динамике в марте наблюдался рост случаев среди детей до 14 лет в 2,3 раза по сравнению с февралем, то есть в феврале было зарегистрировано 479 случаев, в марте – 1 106 случаев, за 20 дней апреля по сравнению с мартом наблюдается рост в 1,3 раза – 1 447. При этом в апреле удельный вес детей в структуре общей заболеваемости уменьшился на 0,8%, что указывает на эффективность принятых ограничительных мероприятий в отношении школьников, особенно среди возрастных групп 7-10 лет, где снижение произошло с 5% до 4%. Среди детей наиболее высокая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 3-10 лет, на которых приходится 54,5%», - проинформировала главный государственный санитарный врач Нур-Султана в ходе онлайн-брифинга.

В структуре заболеваемости основная доля заболевших приходится на работающее население – 43,6 %, неработающие составили 23,4%, пенсионеры – 15,3 %, школьники – 11,1% .

При этом в апреле наблюдается снижение удельного веса заболевших среди работающих на 4,2%, на 5,5 % неработающего населения, а также на 4% - среди школьников.