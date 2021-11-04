Основная часть загрязняющих веществ приходится на долю промышленности - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Значительная часть загрязняющих веществ приходится на долю промышленности, а именно на сектор горно-металлургического комплекса. Об этом рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством совместно с 122 крупными и средними предприятиями принимаются меры по обеспечению снижения экологических выбросов в атмосферу. В частности, 18 действующих предприятий горно-металлургической промышленности, а также строительной и химической отрасли входят в список 50 крупных загрязнителей страны первой категории», - сообщил во время заседания Правительства первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

С предприятиями подписаны соответствующие меморандумы по снижению выбросов с конкретными индикаторами и уже начата их реализация.

«Так, на ТОО «Казцинк» за счет реконструкции и замены частей оборудования системы обезвреживания и улова газовоздушной смеси в отделениях сернокислотного завода достигнуто фактическое снижение выбросов на 53,3 тонны. АО «Алюминий Казахстан» принята стратегия по снижению выбросов. Планируется инвестировать 34 млрд тенге с индикатором снижения эмиссий на 10 тысяч тонн. В итоге, к 2030 году будут достигнуты показатели до уровня европейских нормативов», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

«Кроме того, на АО «АрселорМиттал Темиртау» начата работа по переводу мазута, сжиженного газа и твердого топлива на природный газ, реконструкции пылеочистных оборудований и очистных сооружений, а также строительство электрофильтров. «АрселорМиттал Темиртау» планирует инвестировать более 830 млн долларов США (за 10 лет) на мероприятия для улучшения экологической обстановки», - отметил К. Ускенбаев.

Что касается новых предприятий, как отметил первый вице-министр, к 2025 году планируется строительство 72 крупных предприятий, в том числе 66 металлургических, 3 химических и 3 цементных заводов. По данным предприятиям будет проведена комплексная экологическая экспертиза и обеспечено их строительство с применением наилучших доступных технологий и соблюдением всех установленных экологических требований.