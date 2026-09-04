Основателю Binance показали Астану и проект регионального ИИ-хаба

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с основателем Binance Чанпэном Чжао в Астане, показав ему Международный центр ИИ Alem.ai, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Встреча прошла в рамках реализации поручений Главы государства по активному развитию цифровизации и искусственного интеллекта.

Стороны обсудили развитие цифровой экономики Казахстана, внедрение передовых технологий, а также перспективы вычислительной инфраструктуры.

В ходе визита делегации были представлены концепция CryptoCity в AlatauCity и проект Data Center Valley, направленный на укрепление позиций страны в качестве регионального хаба ИИ.

Фото: Правительство Республики Казахстан

Кроме того, состоялась презентация партнерства Binance Pay с Alatau City Bank и подписание двух меморандумов — с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и с МФЦА.

По итогам встречи отмечено, что подписанные соглашения и представленные инфраструктурные проекты подтверждают последовательный переход Казахстана от создания нормативно-правовой базы к практическому внедрению цифровых финансовых решений, подготовке специализированных кадров и укреплению статуса страны как ведущего технологического центра региона.

Фото: Правительство Республики Казахстан

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» назвал ответственное развитие ИИ условием глобальной стабильности.