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    Основателю Binance показали Астану и проект регионального ИИ-хаба

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с основателем Binance Чанпэном Чжао в Астане, показав ему Международный центр ИИ Alem.ai, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Жаслан Мадиев показал основателю Binance Астану и проект регионального ИИ-хаба
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    Встреча прошла в рамках реализации поручений Главы государства по активному развитию цифровизации и искусственного интеллекта.

    Стороны обсудили развитие цифровой экономики Казахстана, внедрение передовых технологий, а также перспективы вычислительной инфраструктуры.

    В ходе визита делегации были представлены концепция CryptoCity в AlatauCity и проект Data Center Valley, направленный на укрепление позиций страны в качестве регионального хаба ИИ.

    Основателю Binance показали Астану и проект регионального ИИ-хаба
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    Кроме того, состоялась презентация партнерства Binance Pay с Alatau City Bank и подписание двух меморандумов — с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и с МФЦА.

    По итогам встречи отмечено, что подписанные соглашения и представленные инфраструктурные проекты подтверждают последовательный переход Казахстана от создания нормативно-правовой базы к практическому внедрению цифровых финансовых решений, подготовке специализированных кадров и укреплению статуса страны как ведущего технологического центра региона.

    Основателю Binance показали Астану и проект регионального ИИ-хаба
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» назвал ответственное развитие ИИ условием глобальной стабильности. 

    Министерство по искусственному интеллекту Казахстан Правительство РК Цифровой Казахстан Жаслан Мадиев ИИ Цифровизация
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор