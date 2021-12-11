Основатели крупных компаний поделились опытом с членами Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках Дискуссионного клуба членов Президентского молодежного кадрового резерва состоялась встреча с основателми и руководителями крупного отечественного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Резервисты на постоянной основе проводят встречи с представителями государственных органов, неправительственных организаций для обсуждения актуальных и злободневных вопросов для общественности. Не остается в стороне и частный сектор - представители бизнеса, чья деятельность также направлена на повышение экономического роста страны и улучшение бизнес-климата в стране.

В качестве спикеров на открытый диалог были приглашены А. Белович - основатель и председатель совета директоров корпорации Bazis-A, Е. Татишев - совладелец и председатель совета директоров KustoGroup и Т. Турлов - главный исполнительный директор и председатель совета директоров Freedom Holding Corp.

«Такие мероприятия у нас на регулярной основе проводятся. Но в прошлом они проводились исключительно с участием государственных служащих, госорганов, первых руководителей. В этот раз мы решили немного изменить формат и провести встречу именно с представителями бизнес-сообщества. Потому что бизнес играет огромную роль в нашей экономике, и нам, как «агентам изменений», которых Глава государства призвал вступить, в том числе, в ряды гослужащих и помочь усилить нашу госмашину, требуется слышать и бизнес для того, чтобы вносить изменения и улучшать бизнес-процессы в государстве», - отметил в интервью журналистам член Президентского молодежного кадрового резерва, внештатный советник министра труда и социальной защиты населения РК Адлет Закиев.

В ходе встречи основатели крупных казахстанских бизнес-компаний поделились с членами клуба своим опытом работы, рассказали о применяемых инновационных решениях, и дали советы, освновываясь на текущей ситуации в сфере бизнеса.

В частности, А. Белович, руководя холдингом с 30-летней историей, рассказал о цикличности развития компаний, сложностях и особенностях, с которыми приходилось сталкиваться. По мнению Александра Якубовича, столпом развития как организации, так и страны, являются сильные кадры. При этом он провел параллели между развитием компании Bazis-A, где были мобилизованы специалисты для переобучения и ведения строительства по новым стандартам, и Казахстаном, где для рывка развития был создан Президентский молодежный кадровый резерв.

Как признались участники встречи, открытый диалог был полезен членам Президентского молодежного кадрового резерва, которые глубже узнали об актуальных вопросах ведения бизнеса и внедрении его эффективных механизмов на государственной службе. Приглашенные гости, в свою очередь, смогли оценить потенциал резервистов, разглядеть в них потенциальных бизнес-партнеров, а также тех «агентов изменений», которые смогут внедрить новые «фишки» бизнес-процессов, в том числе, на государственной службе .

Примечательно, что гости дискуссионного клуба положительно знакомы как с проектом Президентского молодежного кадрового резерва, так и с отдельными его представителями, и отметили тот значимый вклад в развитие страны, который возложен на плечи резервистов.

Более того, руководители крупнейших холдингов Казахстана выразили высокую заинтересованность в обмене опытом с членами Президентского молодежного кадрового резерва для внесения посильного вклада в развитие нашей страны.

Участники Президентского молодежного кадрового резерва по результатам обсуждений в дискуссионном клубе планируют внести предложения в государственные и квазигосударственные органы по имплементации положительного опыта крупнейших казахстанских холдингов.

Следует подчеркнуть, что это не последняя встреча резервистов с представителями бизнеса. Члены Президентского молодежного кадрового резерва планируют на постоянной основе проводить подобные открытые диалоги с крупнейшими игроками из различных секторов экономики.



