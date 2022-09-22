22 Сентября 2022, 17:37

Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны основатели финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Это четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе қандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.

«Подозреваемые задержаны. Основная фигура – гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия. Злоумышленники придумали следующую схему: действуя от имени компании «Лазада групп», в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы «бизнеса», как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции», - информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, а младшей участнице всего 20 лет.

«Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание других лиц, причастных к совершению ряда преступлений», - подытожил Аханов.

Фото: polisia.kz