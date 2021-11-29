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Основатель Twitter объявил об уходе с поста

29 Ноября 2021 22:43
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Основатель Twitter объявил об уходе с поста

САН-ФРАНЦИСКО. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора одноименной компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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«Я решил, что наконец пришло время покинуть пост», - говорится в заявлении Дорси, размещенном в Twitter. Он добавил, что его сменит на посту ныне технический директор Twitter Параг Агравал.

Социальная сеть Twitter была создана сотрудниками американской компании Odeo Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение в ней («Просто настраиваю свой Twitter») Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. В марте 2021 года он продал эту публикацию на аукционе в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) более чем за $2,9 млн.

Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд. По данным за третий квартал 2021 года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 млн человек по всему миру.





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#СМИ   #Связь, ТВ, IT   #США  
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