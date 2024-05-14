Основатель правящей партии Грузии отказал во встрече помощнику госсекретаря США

Основатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену, который посетит Тбилиси 14 мая, во встрече. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Была озвучена просьба в связи со встречей [О'Брайена] с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом, - сказал Кобахидзе. Он выразил надежду, что на его встрече с помощником госсекретаря США речь зайдет об установлении прямого авиасообщения между странами.

Кроме того, премьер исключил вероятность возникновения в республике «майдана» по украинскому сценарию, так как у нынешней оппозиции нет для этого сил.

- Конечно же, такой сценарий в Грузии не состоится. У такого политического меньшинства, которое вместе со всем полностью дискредитировано, нет ресурса для этого. <...> Я хочу вам напомнить, что тут не Украина [Виктора] Януковича, тут восстановившееся суверенное государство, которое может реагировать на любое насилие и попытку насилия, - сказал Кобахидзе.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в понедельник в третьем чтении принял законопроект об иноагентах. Еще накануне участники акции протеста против инициативы стали собираться у парламента, чтобы не дать депутатам рассмотреть документ. В понедельник на рассвете полиция оттеснила протестующих от служебных входов в законодательный орган. Периодически возникали потасовки, в ходе которых в административном порядке задержаны 20 человек, среди них по одному гражданину РФ и Молдавии и два американца.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против него высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об иноагентах. Несколько раз протесты перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.