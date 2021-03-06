Основательница династии врачей Райхан Мукатова: 8 марта - праздник матерей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 8 марта заместитель главного врача и заведующая отделением гастроэнтерологии Акмолинской областной больницы Райхан Мукатова рассказала о своей профессии и поздравила казахстанских женщин с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Райхан Мукатова родилась в большой семье, где фронтовик-десантник и труженица тыла воспитали шестерых достойнейших детей. Будущее целой династии врачей предопределил отец - ее главный авторитет. Окончив Карагандинский медицинский институт, героиня прошла интернатуру в областной больнице, где и сегодня заведует отделением гастроэнтерологии и вот уже девятый год занимает должность заместителя главного врача - руководителя службы амбулаторно-поликлинической помощи. Кроме того, является экспертом по национальным стандартам сертификации.

Спустя более 30-ти лет ее имя для соотечественников звучит как легенда. Райхан Мукатова – значит, профессионально, стопроцентно, ответственно, интеллигентно, сердечно.

Ее супруг, Михаил Алексеев, – тоже доктор. Первый стипендиат премии имени Макажанова, врач с фундаментальными знаниями. Онколог, который первый ввел в Акмолинской области двухэтапные операции по опухоли пищевода. Сегодня он руководит ТОО «VIAMEDIS» - городская поликлиника в областном центре.

Оба сына, Руслан и Дамир, тоже выбрали профессию врача. Ребята, приезжая в Кокшетау студентами, часто ходили в операционную в онкодиспансер. Смотрели, как отец оперирует, учились.

«Это был личный выбор каждого из них. Медицина – профессия, которую можно выбрать только сердцем. Не настолько она в нашей стране – пока еще – престижная и благодарная. И если выбрал сердцем, то всю жизнь будешь чувствовать себя счастливым. Заниматься любимым делом – это все равно что правильно выбрать спутника жизни», - поделилась героиня.

Сегодня старший сын трудится в столице, возглавляет медицинское направление проектной группы ТОО «VIAMEDIS». В этом году заканчивает магистратуру в Назарбаев Университете по общественному здравоохранению. К слову, его супруга Алуа – тоже из семьи врачей. А Дамир учится на пятом курсе медицинского в Нур-Султане. Работал в инфекционном госпитале.

«Для меня 8 марта – это прежде всего праздник матерей. Я желаю, чтобы каждое материнское сердце было спокойно за своих детей. Пусть каждой достает внимания и тепла от них. Крепкого здоровья и счастья всем представительницам прекрасного пола!», - заключила доктор.