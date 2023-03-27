Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после года отсутствия

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - Основатель Alibaba и один из богатейших людей в Китае Джек Ма появился на публике впервые за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

58-летний миллиардер посетил школу в Ханчжоу в провинции Чжэцзян.

Стоит отметить, что Ма держался в тени последние три года после того, как в 2020 году раскритиковал финансовые регуляторы Китая. Он стал одним из китайских миллиардеров, исчезнувших во время репрессий против технологических предпринимателей.

По сообщению South China Morning Post, он недавно вернулся в Китай после более чем года пребывания за границей.

Издание, принадлежащее Alibaba, сообщило, что он сделал короткую остановку в Гонконге, где встретился с друзьями, а также ненадолго посетил международную художественную ярмарку Art Basel.

Также сообщается, что последние три года господин Ма несколько отошел от обязанностей в своих компаниях и путешествовал по разным странам с целью узнать побольше о сельскохозяйственных технологиях.

BBC News напоминает, что Джек Ма отказался от контроля над гигантом финансовых технологий Ant Group в январе этого года.

Некоторые эксперты восприняли это как еще одно доказательство того, что он впал в немилость Коммунистической партии Китая за свою излишнюю откровенность и влиятельность.

В октябре 2020 года Ма заявил на финансовой конференции в Шанхае, что у традиционных банков «менталитет ломбарда».

В следующем месяце запланированное Ant размещение на фондовом рынке на сумму 26 миллиардов фунтов стерлингов, которое было бы крупнейшим в мире, было отменено китайскими властями, которые сослались на «серьезные проблемы» с регулированием фирмы.

С тех пор поступали сообщения о том, что Джека Ма видели в разных странах, включая Испанию, Нидерланды, Таиланд и Австралию.

В ноябре прошлого года газета Financial Times сообщила, что основатель Alibaba уже шесть месяцев живет в японской столице Токио.