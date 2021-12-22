Основанная на интервью Елбасы для проекта «Штрихи к портрету» книга выйдет в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в свет выйдет книга, основанная на интервью Елбасы для документального проекта «Штрихи к портрету». Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни в свет выйдет книга, основанная на интервью Елбасы для документального проекта «Штрихи к портрету». В книгу вошли материалы, которые не нашли свое отражение в телевизионной версии проекта. Автор книги – журналист Айгуль Адилова», - написал Айдос Укибай.



