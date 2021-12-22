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Основанная на интервью Елбасы для проекта «Штрихи к портрету» книга выйдет в ближайшие дни
22 Декабря 2021 11:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни в свет выйдет книга, основанная на интервью Елбасы для документального проекта «Штрихи к портрету». Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
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«В ближайшие дни в свет выйдет книга, основанная на интервью Елбасы для документального проекта «Штрихи к портрету». В книгу вошли материалы, которые не нашли свое отражение в телевизионной версии проекта. Автор книги – журналист Айгуль Адилова», - написал Айдос Укибай.
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